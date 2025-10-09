Nhà lãnh đạo thế giới đầu tiên lặn xuống biển trả lời phỏng vấn trực tiếp

Tổng thống Palau Surangel Whipps Jr (trái) trong bộ đồ lặn đang trò chuyện với một "nàng tiên cá", vận động viên bơi lội Olympic và nhà hoạt động người Estonia Merle Liivand (Ảnh: Văn phòng tổng thống Palau).

Nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc bảo vệ đại dương, ông Surangel Whipps Jr, lãnh đạo của quốc gia chỉ khoảng 17.600 dân, đã thực hiện cuộc phỏng vấn với một “nàng tiên cá” bên cạnh một con trai khổng lồ.

Văn phòng của ông cho biết cuộc trò chuyện dưới biển này được hỗ trợ bởi công nghệ mang tên LiFi Talking Mask, sử dụng ánh sáng để truyền âm thanh dưới nước, được giới thiệu bởi doanh nhân xã hội Gunter Pauli.

“Palau đã tổ chức thành công cuộc trò chuyện trực tiếp dưới nước đầu tiên trên thế giới với một nguyên thủ quốc gia”, văn phòng tổng thống tuyên bố.

Đoạn video do tổ chức Blue Economy của ông Pauli công bố, đơn vị hỗ trợ thực hiện cuộc phỏng vấn, cho thấy ông Whipps mặc đồ lặn, nói chuyện với “nàng tiên cá”, thực ra là Merle Liivand, vận động viên bơi Olympic người Estonia kiêm nhà hoạt động môi trường.

Tuy nhiên, âm thanh có phần rè và méo, cho thấy công nghệ này vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Palau là một quần đảo gồm khoảng 340 hòn đảo, nằm về phía đông của Philippines, và rất dễ bị tổn thương trước mực nước biển dâng.

Ông Whipps thừa nhận rằng một số đảo san hô của nước này có thể bị nhấn chìm trong những năm tới.

Trong buổi trao đổi sau khi lặn, ông nói: “Palau luôn tin tưởng vào việc sử dụng đại dương một cách bền vững. Điều đó đã ăn sâu trong ADN của chúng tôi".

Trước đó, Tổng thống Maldives Mohamed Nasheed từng gây chú ý vào năm 2009 khi tổ chức cuộc họp nội các dưới nước cùng các quan chức mặc đồ lặn.

Đến năm 2019, cựu Tổng thống Seychelles Danny Faure cũng từng thực hiện một cuộc phỏng vấn từ tàu lặn dưới Ấn Độ Dương.