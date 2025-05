Nguy cơ Ukraine tấn công lãnh thổ Nga nếu đàm phán đổ vỡ

Lực lượng Ukraine khai hỏa vào vị trí của Nga ở Donetsk (Ảnh: Reuters).

Nếu các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ đổ vỡ, kịch bản này có thể dẫn đến leo thang xung đột, bao gồm các cuộc tấn công có thể xảy ra của lực lượng vũ trang Ukraine vào các khu vực biên giới của Nga, trong đó có vùng Bryansk. Nhận định này do các nguồn tin thân cận với bộ chỉ huy Ukraine, cũng như các nhà phân tích theo dõi hoạt động quân sự trong khu vực đưa ra.

Theo thông tin lan truyền trên mạng xã hội và được các chuyên gia quân sự xác nhận, Ukraine đã triển khai lực lượng đáng kể ở các khu vực biên giới chung với Nga.

Lực lượng Ukraine được cho là đang tập trung lực lượng ở khu vực Chernihiv, bao gồm tiểu đoàn 225 và lính đánh thuê nước ngoài. Đây có thể là sự chuẩn bị cho cuộc đột kích biên giới ở khu vực Bryansk. Các nguồn tin ước tính quy mô của lực lượng này lên tới 1.500-2.000 quân và hoạt động của máy bay không người lái trinh sát dọc biên giới đã tăng đáng kể.

Các diễn biến trên có thể cho thấy sự chuẩn bị cho hành động tấn công của Ukraine trong trường hợp nỗ lực ngoại giao thất bại. Tuy nhiên, cho đến khi các cuộc đàm phán kết thúc, khả năng xảy ra một cuộc tấn công toàn diện vẫn ở mức thấp, vì cả hai bên vẫn tiếp tục thể hiện thiện chí đối thoại.

Phái đoàn Nga do Trợ lý Tổng thống Vladimir Medinsky dẫn đầu đã đến Istanbul vào sáng 15/5, nhưng các cuộc đàm phán đã bị hoãn lại cho đến ngày 16/5 do sự do dự của phái đoàn Ukraine. Triển vọng đàm phán được cho là ngày càng mơ hồ khi Ukraine không đưa ra tín hiệu rõ ràng.

Phái đoàn Nga bao gồm Thứ trưởng Ngoại giao Mikhail Galuzin, Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Quốc phòng Igor Kostyukov và Thứ trưởng Quốc phòng Alexander Fomin. Ukraine đã cử một phái đoàn do Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov dẫn đầu.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng sự vắng mặt của tổng thống Nga và Mỹ trong cuộc đàm phán ở Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như việc phái đoàn Nga chỉ cử phái đoàn quan chức cấp thấp, đã làm giảm cơ hội đạt được đột phá trong tiến trình đàm phán.

"Cách duy nhất để đạt được tiến triển thực sự là sự tham gia trực tiếp của Tổng thống Trump và Putin", Ngoại trưởng Rubio nhấn mạnh, đồng thời nói thêm rằng Mỹ sẽ theo dõi tiến trình đàm phán trước khi lên kế hoạch cho một cuộc họp có thể xảy ra giữa các tổng thống.

Ông Rubio cũng bày tỏ sự hoài nghi về thành phần hiện tại của phái đoàn Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ, do trợ lý tổng thống Nga dẫn đầu.

Trưởng đoàn đàm phán Nga Medinsky nói rằng mục tiêu của cuộc đàm phán là giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột và đạt được hòa bình lâu dài. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang yêu cầu ngừng bắn trong 30 ngày như một điều kiện để đối thoại nghiêm túc, điều mà Moscow đã bác bỏ.

Nhà phân tích Thổ Nhĩ Kỳ Aydin Sezer nhận định các cuộc đàm phán ở cấp phái đoàn khó có thể dẫn đến đột phá, vì Tổng thống Zelensky vẫn chưa bãi bỏ luật cấm đàm phán với Tổng thống Putin và Nga vẫn kiên quyết yêu cầu công nhận tình hình thực địa.