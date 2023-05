Người Trung Quốc chi tiêu 21 tỷ USD cho du lịch dịp nghỉ lễ

Ngành du lịch Trung Quốc phục hồi sau khi chính phủ dỡ bỏ các biện pháp hạn chế dịch Covid-19 (Ảnh: Bloomberg).

Báo South China Morning Post (SCMP) dẫn báo cáo công bố ngày 4/5 của Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc cho hay, doanh thu từ du lịch nội địa dịp nghỉ lễ từ 29/4 đến 3/5 của nước này đạt 148 tỷ tệ (21 tỷ USD). Con số này tăng 129% so với năm ngoái và tăng 101% so với năm 2019, thời điểm trước khi dịch Covid-19 bùng phát.

Khoảng 274 triệu người thực hiện các chuyến du lịch nội địa trong dịp nghỉ lễ này, tăng 19% so với năm 2019. Người dân Trung Quốc đổ đến các điểm du lịch sau khi chính phủ dỡ bỏ những biện pháp phòng dịch Covid-19 cuối cùng hồi đầu năm nay. Theo trang web Trip.com, số vé du lịch nội địa bán ra dịp nghỉ lễ vừa qua cao gấp 9 lần so với năm ngoái và hơn 2 lần so với năm 2019.

Ngoài ra, lượng du khách ra nước ngoài cũng tăng vọt. Cụ thể, số chuyến du lịch quốc tế tăng gần 700% so với cùng kỳ năm ngoái.

"Dữ liệu ngành du lịch dịp nghỉ lễ Quốc tế Lao động cùng với số liệu ngành dịch vụ trong tháng 4 là những tín hiệu tích cực cho đà phục hồi của lĩnh vực dịch vụ, tiêu dùng (của Trung Quốc) trong những tháng tới", ngân hàng Goldman Sachs nhận định.