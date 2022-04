Ngoại trưởng Nga lên tiếng về cáo buộc mộ tập thể tại Ukraine

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh: Reuters).

AFP đưa tin, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 5/4 cho biết, cáo buộc do phương Tây đưa ra về những ngôi mộ tập thể được phát hiện ở thị trấn Bucha là "hành động khiêu khích" nhằm cản trở các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine.

"Một câu hỏi được đặt ra là: Sự khiêu khích trắng trợn, không trung thực này nhằm mục đích gì? Chúng tôi tin rằng đây là cái cớ để phá hoại các cuộc đàm phán đang diễn ra", ông Lavrov nhấn mạnh.

Theo Ngoại trưởng Lavrov, tình hình ở Bucha nhằm đánh lạc hướng sự chú ý khỏi tiến trình đàm phán cũng như thực tế rằng Ukraine đang tìm cách đưa ra các điều kiện đàm phán mới.

Phát biểu của ông Lavrov được đưa ra sau khi giới chức Ukraine cáo buộc Nga liên quan tới cái chết của các dân thường ở Bucha. Các quan chức Ukraine hôm 2/4 cho biết, gần 300 thi thể đã được chôn trong các ngôi mộ tập thể.

Ukraine cũng công bố các bằng chứng về các thi thể của dân thường ở Bucha cuối tuần trước, và nghi ngờ do chiến dịch quân sự của Nga. Bucha là một thị trấn gần Kiev mà Ukraine mới giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn.

Nga khẳng định phía Ukraine đã dàn dựng các video và hình ảnh về dân thường thiệt mạng ở Bucha để đổ lỗi cho Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng của họ đã rời Bucha vào ngày 30/3, trong khi "bằng chứng chết chóc" xuất hiện 4 ngày sau đó, sau khi nhân viên cơ quan an ninh Ukraine đến thị trấn.

"Trong thời gian lực lượng vũ trang Nga kiểm soát khu vực này, không một người dân địa phương nào phải chịu bất kỳ hành động bạo lực nào", Bộ Quốc phòng Nga khẳng định.

Liên quan tới cáo buộc ở Bucha, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng, đây là những "tin giả" do truyền thông Ukraine và phương Tây dựng lên nhằm làm xấu hình ảnh của Nga. Nga đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn để làm rõ các thông tin liên quan đến tình hình ở Bucha, song đề nghị đã bị bác bỏ.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết "tất cả hình ảnh và video do chính quyền Kiev công bố lại là một hành động khiêu khích khác của Ukraine". Bộ Quốc phòng Nga gọi những hình ảnh do Ukraine công bố về thi thể dân thường là một "màn kịch khác do chính quyền Kiev dàn dựng cho các phương tiện truyền thông phương Tây".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 5/4 đã có bài phát biểu trực tuyến trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, khẳng định Ukraine có "bằng chứng thuyết phục" như các hình ảnh vệ tinh nhằm cho thấy những gì thực sự đã xảy ra ở Bucha. Ông kêu gọi một cuộc điều tra đầy đủ và minh bạch về vụ việc ở Bucha, đồng thời kêu gọi Hội đồng Bảo an cung cấp các đảm bảo an ninh cho Ukraine.

Trước đó, ông Zelensky đã có chuyến thăm thị trấn Bucha, trò chuyện với phóng viên quốc tế. Ông nói rằng, vụ việc ở Bucha khiến cho đàm phán với Nga "khó khăn hơn". Mặc dù vậy, ông cũng khẳng định, Ukraine không còn lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục đàm phán với Nga để chấm dứt xung đột.