Ngoại trưởng Đức sắp thăm Trung Quốc sau khi lỡ hẹn vào phút chót

Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul tham dự cuộc họp báo ở Berlin, Đức, ngày 19/11 (Ảnh: Reuters).

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức cho biết, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul dự kiến gặp Ngoại trưởng và Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc trong chuyến thăm vào ngày 8/12.

Trước đó, chuyến thăm của ông Wadephul đã bị hoãn vào phút chót hồi tháng 10.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức, các cuộc đàm phán của Ngoại trưởng Wadephul tại Bắc Kinh sẽ tập trung vào quan hệ kinh tế giữa châu Âu và nền kinh tế lớn nhất châu Á.

Vào ngày 9/12, ông Wadephul sẽ đến thăm Quảng Châu, trung tâm sản xuất của Trung Quốc.

"Trong thời điểm căng thẳng quốc tế và biến động địa chính trị ngày càng gia tăng, việc trao đổi trực tiếp và chuyên sâu với Trung Quốc là cần thiết, thậm chí là không thể thiếu", ông Wadephul phát biểu trước chuyến thăm.

"Rõ ràng là nhiều câu hỏi không dễ trả lời và quan điểm của chúng ta đôi khi rất khác nhau. Nhưng rõ ràng, tự do, an ninh và thịnh vượng ở Đức và châu Âu gắn liền chặt chẽ với Trung Quốc”, nhà ngoại giao Đức nhấn mạnh.

Bộ Ngoại giao Đức cho biết ông Wadephul sẽ đề cập đến các lợi ích an ninh của châu Âu trong các cuộc hội đàm với các quan chức Trung Quốc, đặc biệt là cuộc xung đột ở Ukraine. Các cuộc hội đàm cũng sẽ đề cập đến xung đột Trung Đông.

Ông Wadephul từng trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters vào tháng 10 rằng, ông dự định hối thúc Trung Quốc nới lỏng các hạn chế xuất khẩu đối với các sản phẩm như đất hiếm và chất bán dẫn, vốn là những mặt hàng chủ chốt đối với nền công nghiệp Đức.

"Tôi sẽ giải quyết những vấn đề này, vốn rất quan trọng đối với nền kinh tế Đức. Xét cho cùng, cuối cùng chúng ta có chung lợi ích với Trung Quốc trong mối quan hệ thương mại toàn cầu ổn định và đáng tin cậy", ông Wadephul nêu rõ.

Tháng trước, Đức đã thành lập một ủy ban chuyên gia để tư vấn cho quốc hội về "quan hệ thương mại liên quan đến an ninh" với Trung Quốc, một phần trong nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc với vai trò là nhà cung cấp nguyên liệu chính và khách hàng cho hàng xuất khẩu công nghiệp của Đức.

"Chúng ta phải làm rõ rằng việc thúc đẩy quan hệ kinh tế song phương phụ thuộc vào việc Trung Quốc chấm dứt các hành động không công bằng của mình. Chuyến thăm đầu tiên của Ngoại trưởng đã bị hủy bỏ vì Trung Quốc không sẵn lòng lắng nghe điều đó", Juergen Hardt, người phát ngôn về chính sách đối ngoại của phe bảo thủ tại quốc hội Đức, phát biểu.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng Berlin phải thận trọng vì Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại hàng đầu của Đức trong bối cảnh thương mại toàn cầu đang bất ổn.

Sau khi ông Wadephul hoãn chuyến thăm Trung Quốc vào tháng 10, Bộ trưởng Tài chính Đức Lars Klingbeil đã đến Trung Quốc vào tháng trước. Chuyến thăm của Thủ tướng Đức Friedrich Merz dự kiến ​​diễn ra vào đầu năm sau, mặc dù vẫn chưa được xác nhận.

Tuần trước, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc. Đây là chuyến thăm thứ tư của ông Macron đến Trung Quốc trên cương vị tổng thống.

Nhân dịp này, nhà lãnh đạo Pháp đã hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nhiều quan chức khác, thảo luận về cuộc xung đột Nga - Ukraine, quan hệ thương mại và các vấn đề khác.