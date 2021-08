Nghiên cứu mới về biến chủng Iota ở Mỹ

Dân trí Một nghiên cứu mới cho thấy biến chủng Iota, lần đầu được phát hiện ở New York (Mỹ), lây nhiễm nhanh hơn 15-25% so với một số chủng khác. Tuy nhiên, WHO cho biết Iota đã bị chủng Delta áp đảo.

Chủng Iota lần đầu được phát hiện ở New York vào năm ngoái (Ảnh minh họa: Reuters). Nghiên cứu do cơ quan Y tế thành phố New York và trường Y tế Công cộng Mailman thuộc Đại học Columbia (Mỹ) thực hiện được đăng tải trên trang medRxiv cho thấy, biến chủng B.1.526, hay còn được gọi là Iota, lây lan nhanh hơn 15-25% so với các chủng khác. Iota lần đầu được phát hiện là ở New York, Mỹ vào tháng 11/2020. Ngoài ra, nghiên cứu cho thấy biến chủng này có khả năng làm gia tăng tỷ lệ tử vong ở các nhóm tuổi 45-64, 65-74 và trên 75 tuổi lần lượt 46%, 82% và 62%. Các nhà khoa học cảnh báo, Iota có thể lây lan trong cộng đồng vài tuần trước khi nó có thể bị phát hiện ra. Ngoài ra, nó cũng có nguy cơ "né" phản ứng miễn dịch. Các nhà nghiên cứu khuyến nghị rằng, việc chuẩn bị kịp thời và theo dõi cẩn thận các biến chủng SARS-CoV-2, đặc điểm dịch tễ học và mức độ nghiêm trọng của chúng là rất quan trọng trong việc ứng phó với đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, sau báo cáo của nhóm nhà nghiên cứu Mỹ, Trưởng nhóm kỹ thuật Covid-19 của WHO Maria Van Kerkhove cho biết, các dữ liệu sơ bộ cho thấy chủng Iota không khiến người bệnh có triệu chứng nghiêm trọng hơn và nó cũng không làm tăng rủi ro gây tái nhiễm mầm bệnh hoặc gây ra các ca Covid-19 "đột phá" (chỉ những người đã tiêm chủng đủ liều mà vẫn mắc bệnh). Hiện WHO xếp Iota vào nhóm "biến chủng đáng quan tâm". Chuyên gia Kerkhove nói thêm, trên thực tế, biến chủng Iota đã không còn phổ biến ở Mỹ và đã bị chủng Delta áp đảo. "Chúng tôi cho rằng, sự lây lan của chủng Iota ở Mỹ đang giảm và chủng Delta đang tăng. Vì vậy, Delta dường như đã vượt trội ở Iota xét về đặc tính lây lan", bà Kerkhove nhấn mạnh. Theo chuyên gia Albert Rizvanov từ Đại học Liên bang Kazan (Nga), chủng Iota không dễ lây lan hơn chủng Delta. "Các nhà nghiên cứu viết trong báo cáo là Iota dễ lây lan hơn, nhưng nó chỉ đúng với chủng virus ban đầu. Các chủng virus mới có thể được xem là dễ lây lan hơn dựa trên tốc độ chúng áp đảo các chủng trước đó. Trong khi chủng Delta dần chiếm ưu thế so với chủng Alpha trong vài tháng, Iota chưa thể hiện khả năng như vậy. Do đó, tốc độ lây lan của Iota không cao hơn Delta vào thời điểm này", ông Rizvanov nhận định. Đức Hoàng Theo Sputnik, Tass