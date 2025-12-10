Nghị sĩ Cộng hòa trình dự luật kêu gọi Mỹ rút khỏi NATO

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thư ký NATO Mark Rutte dự hội nghị thượng đỉnh NATO ở Hà Lan vào tháng 6 (Ảnh: AFP).

Vào ngày 9/12, nghị sĩ Thomas Massie của bang Kentucky đã đệ trình dự luật kêu gọi rút Mỹ khỏi NATO.

Nghị sĩ Massie cho rằng khối quân sự này được thành lập để đối phó với Liên Xô, vốn đã sụp đổ từ lâu, và tiền thuế của người dân sẽ được sử dụng tốt hơn ở những nơi khác.

“Chúng ta nên rút khỏi NATO và sử dụng số tiền đó để bảo vệ đất nước mình. Sự tham gia của Mỹ đã tiêu tốn hàng nghìn tỷ USD của người đóng thuế và tiếp tục tiềm ẩn nguy cơ Mỹ can thiệp vào các cuộc chiến tranh ở nước ngoài… Mỹ không nên là chiếc ô an ninh của thế giới, đặc biệt là khi các nước giàu có từ chối chi trả cho nền quốc phòng của chính họ”, nghị sĩ Massie nhận định.

Nếu được thông qua, dự luật sẽ yêu cầu chính phủ Mỹ chính thức thông báo cho NATO rằng Washington có ý định chấm dứt tư cách thành viên và ngừng sử dụng quỹ của Mỹ cho ngân sách chung của khối.

Đầu năm nay, Thượng nghị sĩ Cộng hòa bang Utah Mike Lee cũng đưa ra dự luật kêu gọi rút Mỹ khỏi NATO. Ông lập luận rằng tư cách thành viên NATO của Mỹ không còn phản ánh nhu cầu chiến lược của nước này.

Tỷ phú Elon Musk cũng công khai lên tiếng ủng hộ ý tưởng rút Mỹ khỏi cả NATO và Liên hợp quốc. Ông Musk bày tỏ hoài nghi về NATO khi gọi liên minh này là một tổ chức "lỗi thời" và kêu gọi tiến hành một cuộc đánh giá toàn diện về sự cần thiết của NATO trong thời kỳ hậu Chiến tranh Lạnh.

Tổng thống Donald Trump từng nhiều lần đặt câu hỏi về giá trị của NATO, đồng thời liên tục thúc ép các quốc gia đồng minh thuộc khối quân sự này tăng chi tiêu quốc phòng.

Mặc dù ông Trump không trực tiếp tuyên bố kế hoạch rời khỏi NATO, nhưng liên tục thúc giục các quốc gia châu Âu tăng chi tiêu quốc phòng và cảnh báo "Mỹ không nên một mình đảm trách gánh nặng tài chính của liên minh".

Chỉ vài ngày sau khi nhậm chức, Tổng thống Trump từng đặt câu hỏi liệu Mỹ có nên chi ra bất kỳ khoản tiền nào cho NATO nữa hay không. Người đứng đầu Nhà Trắng cho rằng Mỹ đang bảo vệ các thành viên NATO, nhưng họ "không bảo vệ chúng ta".

Có thời điểm, Tổng thống Trump cảnh báo Mỹ có thể chọn không bảo vệ các thành viên "thiếu trách nhiệm" của khối trong trường hợp bị tấn công.

Ông Trump đã kêu gọi các quốc gia NATO phân bổ 5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho chi tiêu quốc phòng, cao hơn gấp đôi mục tiêu 2% trước đây.

Khi áp lực của Tổng thống Trump lên NATO ngày càng gia tăng, các thành viên của khối đã đồng ý trong năm nay sẽ dần dần tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP.

Động thái này diễn ra khi các thành viên NATO ở châu Âu coi Nga như một "mối đe dọa". Truyền thông và các quan chức phương Tây dự đoán Moscow có thể phát động một cuộc tấn công toàn diện vào khối trong vòng vài năm tới.

Nga đã bác bỏ những cáo buộc này là "vô lý", cho rằng NATO đang bôi nhọ Moscow và theo đuổi con đường "quân sự hóa tràn lan".