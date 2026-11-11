Phái đoàn Nga tham gia cuộc đàm phán ba bên tại Abu Dhabi ngày 10/11 (Ảnh: Sputnik).

Nga, Ukraine và Mỹ hôm nay 11/11 đã bắt đầu cuộc đàm phán ba bên thứ hai tại Abu Dhabi, sau gần 5 giờ thảo luận kín trong cuộc đàm phán đầu tiên vào ngày 10/11.

Giới truyền thông đưa tin, các vấn đề về lãnh thổ tại Ukraine sẽ là tâm điểm trong vòng đàm phán hôm nay.

Trang tin Politico cho biết, vấn đề lãnh thổ có thể được thảo luận vào ngày thứ hai của cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine.

Theo Politico, trong ngày đầu tiên của cuộc đàm phán, các bên đã tập trung thảo luận về việc bảo đảm an ninh và trao đổi tù binh chiến tranh.

Hãng tin Sputnik (Nga) cho biết, trong ngày đàm phán đầu tiên, các bên đã thảo luận về bảo đảm an ninh, các vấn đề nhân đạo và những phương thức nhằm đạt được một giải pháp bền vững cho cuộc xung đột Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận, ngày đầu tiên của cuộc đàm phán ba bên giữa Ukraine, Mỹ và Nga tại Abu Dhabi diễn ra “mang tính xây dựng và khá thực chất”, đồng thời nhấn mạnh vấn đề thả tù nhân là ưu tiên hàng đầu của Kiev.

Theo tuyên bố của ông Zelensky, phái đoàn Ukraine trước tiên đã gặp gỡ các đối tác châu Âu và Mỹ, sau đó mới tiến hành thảo luận với các phái đoàn từ Mỹ và Nga. Các bên đã trao đổi về sự cần thiết của những biện pháp nhân đạo cũng như hình thức triển khai cụ thể, đồng thời thảo luận về nội dung của các bảo đảm an ninh.

Nhà lãnh đạo Ukraine xác nhận, các vấn đề sẽ được thảo luận trong ngày đàm phán thứ hai bao gồm các bước hướng tới giảm leo thang căng thẳng, cụ thể là liên quan đến các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng và tình hình tại Biển Đen.

Ông Zelensky cho biết các bên cũng sẽ quay lại thảo luận về khả năng thực hiện một cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn. Chủ đề thứ ba là khả năng tổ chức một cuộc gặp ba bên ở cấp lãnh đạo.

Các phái đoàn Nga, Ukraine, Mỹ tham gia đàm phán tại Abu Dhabi ngày 10/11 (Ảnh: Tass).

Trong các cuộc đàm phán tại Abu Dhabi, Trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Medinsky dẫn đầu phái đoàn Nga.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, ông Jared Kushner - con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump - và Ngoại trưởng Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan cũng tham gia đàm phán.

Phái đoàn Ukraine do lãnh đạo Cơ quan Tình báo Đối ngoại Rustem Umerov dẫn đầu. Ông Umerov cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ủy quyền cho phái đoàn thảo luận về mọi vấn đề liên quan đến việc chấm dứt xung đột.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố ưu tiên hàng đầu đối với các nhà đàm phán là thiết lập các khuôn khổ an ninh cho Nga, Ukraine và khu vực rộng lớn hơn, trước khi tiến tới việc giải quyết xung đột.

Moscow nhiều lần khẳng định một thỏa thuận lâu dài phải giải quyết được các nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng.

Trong khi đó, ông Kushner cũng nêu rõ các ưu tiên của Washington, bao gồm chấm dứt các hành động thù địch, thiết lập các bảo đảm an ninh hậu xung đột, hỗ trợ phục hồi kinh tế cho Ukraine và giải quyết các vấn đề nhân đạo.

Các đại diện châu Âu hiện đứng ngoài các cuộc đàm phán ba bên, mặc dù họ đã có các cuộc gặp riêng với giới chức Mỹ và Ukraine vào ngày 10/11.

Moscow đã đặt nghi vấn về đóng góp của các nước châu Âu, đồng thời cho rằng châu Âu đã làm suy yếu những thỏa thuận hòa bình trước đây và tìm cách kéo dài xung đột thông qua việc tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Vòng đàm phán tại Abu Dhabi đánh dấu cuộc thảo luận ba bên chính thức đầu tiên kể từ tháng 2. Sự kiện này diễn ra với nỗ lực hòa giải của Washington, bao gồm các cuộc trao đổi giữa Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng trước.