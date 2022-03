Nga tuyên bố "không tìm cách chia cắt Ukraine"

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Tass).

Trả lời phỏng vấn Sky News hôm 5/3, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết sau cuộc đảo chính vào năm 2014, Ukraine đã rơi vào tầm ảnh hưởng của tư tưởng Đức Quốc xã.

"Chúng tôi muốn thấy Ukraine được phi quân sự hóa, chúng tôi muốn thấy Ukraine không còn hệ tư tưởng Quốc xã", ông Peskov lưu ý.

"Ngoài ra, chúng tôi muốn thấy tình trạng trung lập của Ukraine được ấn định trong Hiến pháp của nước này và chúng tôi muốn đảm bảo rằng, vũ khí có thể thay đổi cán cân an ninh ở châu Âu không được triển khai ở Ukraine", ông Peskov nói thêm.

Người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh, Nga không tìm cách chia cắt Ukraine thành nhiều phần, mà chỉ muốn đảm bảo an ninh quốc gia của chính mình.

Ông Peskov cho biết vì Nga đã công nhận độc lập của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk (DPR, LPR), hai vùng lãnh thổ ly khai tại Đông Ukraine, nên Moscow có các nghĩa vụ đối với họ, đặc biệt là trong lĩnh vực an ninh. Do vậy, Nga đang thực hiện các bước để phi quân sự hóa Ukraine, quốc gia có hành động đe dọa an ninh của DPR và LPR.

Liên quan nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye tại Ukraine, nơi quân đội Nga vừa nắm quyền kiểm soát, ông Peskov cho biết nhà máy này vẫn tiếp tục hoạt động bình thường.

Theo ông Peskov, lực lượng Nga "chưa bao giờ can thiệp vào" lò phản ứng hạt nhân của nhà máy.

"Đã có sự khiêu khích của những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine, một nhóm tay súng, họ tấn công vào một đội tuần tra, vào quân đội Nga, vì vậy đội tuần tra Nga phải đáp trả", ông Peskov giải thích, đồng thời cho biết tình hình đã được kiểm soát và không có mối đe dọa an ninh nào.

Theo ông Peskov, Moscow hy vọng Kiev sẽ lắng nghe quan điểm của Nga trong các cuộc đàm phán, đây là một trong những điều kiện để chấm dứt chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.

Ông Peskov cho biết Moscow đang chờ đợi vòng đàm phán thứ ba do Belarus chủ trì với các đại diện Ukraine và hy vọng Ukraine sẽ lắng nghe lập trường và mối quan tâm của Nga.

Bình luận về phản ứng của các nước phương Tây đối với hành động của Nga, ông Peskov tuyên bố Moscow đã chuẩn bị sẵn sàng cho điều đó vì Nga từng phải đối mặt với những hành vi như vậy, bao gồm các lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, Nga luôn kêu gọi giải quyết mọi vấn đề với các nước NATO bằng biện pháp ngoại giao.

Đối với việc Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh đặt lực lượng răn đe hạt nhân của nước này trong tình trạng báo động trước những tuyên bố gây hấn của các quan chức cấp cao NATO, người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh Moscow sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì đe dọa an ninh toàn cầu, và động thái này chỉ nhằm mục đích đảm bảo lợi ích của nhà nước Nga.