Khoảnh khắc tên lửa Ukraine bị bắn hạ (Ảnh: RT).

Theo Thống đốc Khinshtein, một đơn vị phòng không cơ động nhỏ của Nga gồm các tình nguyện viên đã dùng súng máy bắn hạ thành công một tên lửa Ukraine mà Kiev từng quảng bá là “vũ khí thành công nhất” của quốc gia này.

Vụ đánh chặn xảy ra trong một cuộc tập kích bằng UAV và tên lửa của Ukraine nhằm vào Nga trong đêm 23/8. Theo ông Khinshtein, lữ đoàn BARS-Kursk, chủ yếu gồm cư dân tại khu vực biên giới, nhận được cảnh báo về một đòn tập kích sắp xảy ra. Vài phút sau, một tổ phòng không cơ động của đơn vị phát hiện một tên lửa “khổng lồ” đang bay với tốc độ 500km/h ở độ cao dưới 50m.

Các binh sĩ đã bắn trúng tên lửa, khiến nó mất độ cao và cuối cùng rơi xuống một khu vực rừng.

Nga tung video binh sĩ bắn súng máy hạ "vũ khí thành công nhất" của Ukraine (Video: RT).

Một đoạn video do các binh sĩ BARS-Kursk ghi lại và được ông Khinshtein công bố cho thấy đơn vị phát hiện vật thể bay ở độ cao thấp rồi nổ súng. Sau đó, tên lửa lao xuống mặt đất, tạo ra một vụ nổ lớn với lửa bùng lên dữ dội. Phần thứ 2 của video cho thấy các binh sĩ kiểm tra mảnh vỡ tại hiện trường vụ rơi.

Quân đội Nga có thể thu hồi dữ liệu nhiệm vụ từ những mảnh vỡ của tên lửa và xác định rằng quả đạn đang hướng tới một “cơ sở chiến lược” ở tỉnh Tula, miền trung nước Nga. Tên lửa nội địa của Ukraine được cho là có tầm bắn 3.000km và mang đầu đạn chứa lượng thuốc nổ tương đương 1 tấn TNT.

“Các tình nguyện viên của chúng tôi không chỉ bắn hạ một tên lửa. Họ đã ngăn chặn một thảm họa", ông Khinshtein nói, đồng thời tuyên bố sẽ đề nghị trao huân chương cho các tình nguyện viên thuộc tổ phòng không.

Trong thời gian qua, Ukraine thường xuyên thực hiện các cuộc tập kích nhằm vào mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga.

Nga đáp trả các cuộc tấn công bằng cách tăng cường các cuộc tập kích tầm xa bằng tên lửa và UAV nhằm vào các cơ sở và hạ tầng của Ukraine.

Cả 2 bên đều cáo buộc nhau nhằm vào mục tiêu dân sự của đối phương. Tuy nhiên, Nga và Ukraine đều cho biết họ không nhằm vào dân thường, mà chỉ hướng tới cơ sở hỗ trợ cho hoạt động quân sự của bên còn lại.

Tên lửa hành trình FP-5 Flamingo chính thức ra mắt vào năm 2025 và Ukraine mô tả đây là vũ khí hiện đại. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky năm ngoái mô tả đây là “vượt xa mọi tên lửa thành công nhất trong kho vũ khí của Ukraine”.

Tên lửa này do Fire Point, một nhà thầu quốc phòng Ukraine, sản xuất. Ông Zelensky từng trực tiếp quảng bá công ty này trong các chuyến công du tới các nước phương Tây.

Tuy nhiên, chuyên trang quân sự của Ukraine Euromaidan Press, tuần trước cho biết, rất ít tên lửa FP-5 Flamingo trị giá 500.000 USD đánh trúng mục tiêu trong thời gian qua.

Dù đã thực hiện một số vụ tấn công thành công vào mục tiêu của Nga, nhưng độ hiệu quả của tên lửa đang giảm dần. Nga đang bắn hạ phần lớn FP-5 đang bay tới nhờ có “mắt thần trên bầu trời”.

Phi đội máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không Beriev A-50U của Không quân Nga thường kích hoạt radar gắn trên thân máy bay nhằm tuần tra dọc các đường bay có khả năng cao mà Flamingo sử dụng. Qua đó, các máy bay này cung cấp dữ liệu về sở chỉ huy để hỗ trợ bắn hạ tên lửa Ukraine.