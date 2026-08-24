Ukraine thay đổi chiến thuật do cạn kiệt tên lửa đánh chặn

Binh sĩ Ukraine khai hỏa súng phòng không (Ảnh: AFP).

Quân đội Ukraine hôm 22/8 đã tập kích trúng một bệ phóng tên lửa đạn đạo Iskander của Nga ở khu vực gần biên giới. Cuộc tập kích nằm trong khuôn khổ một chiến dịch riêng biệt nhằm săn lùng các hệ thống tên lửa Nga bố trí sát Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cuối tuần qua mô tả chiến thuật này là phương án thay thế trong bối cảnh Kiev thiếu hụt trầm trọng tên lửa đánh chặn phòng không.

Iskander là hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật chủ lực của Nga, với tầm bắn công bố khoảng 500km. Iskander đóng vai trò nòng cốt trong các đợt tập kích phối hợp quy mô lớn của Moscow vào các mục tiêu của Ukraine trong những tháng gần đây.

Khi tấn công Kiev và các mục tiêu khác trên lãnh thổ Ukraine, các tên lửa Iskander thường được phóng từ các hệ thống xe phóng tự hành di động đặt trên lãnh thổ Nga, chủ yếu tại các tỉnh biên giới như Bryansk hoặc Kursk.

Trong bối cảnh kho đạn tên lửa đánh chặn Patriot của Ukraine gần như cạn kiệt, các đòn tập kích trực tiếp vào bệ phóng Iskander được xem là giải pháp thay thế để vô hiệu hóa mối đe dọa này.

"Đã có lúc Nga lên kế hoạch thực hiện một đợt tấn công nhưng sau đó phải hủy bỏ. Đây không phải là điều ngẫu nhiên. Nói cách khác, chúng tôi đang nỗ lực ngăn chặn họ thực hiện các đợt tập kích tên lửa diện rộng. Đây là những chiến dịch đơn lẻ, phức tạp và chúng tôi đang bắt đầu thu về những kết quả đầu tiên", Tổng thống Zelensky chia sẻ.

Theo ông Zelensky, Nga có khả năng sản xuất tới 1.300 tên lửa đạn đạo mỗi năm và hiện kho dự trữ còn khoảng 600-630 quả. Moscow có thể hướng tới mục tiêu sản xuất khoảng 100 tên lửa đạn đạo mỗi tháng, dù hiện chưa đạt tới công suất này.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết Kiev đang tích cực tìm kiếm thêm các đạn tên lửa đánh chặn Patriot trước khi mùa đông tới.

Ông tiết lộ, Ukraine mới chỉ nhận được 264 quả tên lửa cho hệ thống phòng không hiện đại này từ đầu năm đến nay. Trong khi đó, Không quân Ukraine đã đề xuất được hỗ trợ 360 quả tên lửa, tăng so với mục tiêu ban đầu là 300 quả.

Tổng thống cho biết, Kiev hy vọng sẽ tiếp cận được 5-10% kho dự trữ của Mỹ và sẵn sàng chi trả kinh phí.

Ngoài ra, Đức đã đồng ý cung cấp 600 tên lửa PAC-2 cho hệ thống Patriot trong giai đoạn 2027-2028.

Về các giải pháp dài hạn thay thế cho Patriot, Tổng thống Zelensky đề cập tới dự án Freyja. Đây là dự án hợp tác giữa các tập đoàn quốc phòng châu Âu và Ukraine nhằm sản xuất một hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo mới. Dự án đã chuyển từ giai đoạn thảo luận chính trị sang giai đoạn kỹ thuật khi các doanh nghiệp bắt tay vào triển khai thực tế.

Xung đột Nga - Ukraine đã kéo dài gần 5 năm khi các cuộc hòa đàm tiếp tục bế tắc.

Trong bối cảnh đà tiến công trên chiến trường đang chững lại, Nga và Ukraine tìm cách chiếm ưu thế trên không bằng các cuộc không kích hỗn hợp tên lửa, máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ đối phương.

Tổng thống Zelensky cho biết, Ukraine đặt mục tiêu giành lại lãnh thổ ngang với tốc độ Nga kiểm soát lãnh thổ ở Ukraine trong năm nay.

Theo ông, kể từ đầu năm, Nga đã kiểm soát thêm khoảng 990km² lãnh thổ Ukraine. Ở chiều ngược lại, Ukraine giành lại quyền kiểm soát khoảng 820km².

"Chúng tôi tin tưởng rằng trong năm nay, diện tích lãnh thổ Ukraine bị phía Nga kiểm soát và diện tích chúng tôi giành lại sẽ đạt mức ngang bằng", ông nhấn mạnh.