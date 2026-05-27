Nga tiếp tục khiếu nại EU vì hơn 200 tỷ USD tài sản bị đóng băng

Châu Âu đã đóng băng hàng trăm tỷ USD tài sản của Nga trong 4 năm qua (Ảnh: AFP).

Ngân hàng Trung ương Nga cho biết đã đệ đơn kiện lần thứ 2 lên Tòa án Chung của Liên minh châu Âu (EU), nhằm phản đối quy định của EU cho phép sử dụng tài sản chủ quyền bị phong tỏa của Nga để hoàn trả khoản vay của EU dành cho Ukraine.

“Đơn khiếu nại liên quan đến cơ chế pháp lý và tài chính được văn bản của EU thiết lập nhằm cung cấp hỗ trợ cho Ukraine trong giai đoạn 2026-2027”, Ngân hàng Trung ương Nga cho biết.

“Khung pháp lý của EU mà Ngân hàng Trung ương Nga phản đối đã coi tài sản chủ quyền của Nga như một yếu tố hỗ trợ tài chính cho một nước thứ 3 qua đó làm thay đổi chế độ pháp lý và kinh tế đối với các tài sản chủ quyền", ngân hàng này cho biết.

Quy định được ban hành ngày 24/2/2026 nêu rõ khoản vay của EU dành cho Ukraine sẽ chỉ được hoàn trả khi Ukraine nhận được bồi thường từ Nga liên quan đến chiến dịch quân sự năm 2022, đồng thời EU bảo lưu quyền sử dụng các tài sản Nga bị phong tỏa để thanh toán khoản nợ của Ukraine.

Ngân hàng Trung ương Nga ước tính khoảng hơn 200 tỷ USD tài sản chủ quyền của nước này đã bị các nước phương Tây phong tỏa. Phần lớn số tài sản này bị đóng băng tại châu Âu và được lưu ký tại tổ chức Euroclear có trụ sở tại Bỉ.

Ngân hàng Trung ương Nga cho biết đơn kiện được nộp theo Điều 263 của Hiệp ước về hoạt động của Liên minh châu Âu và là một phần trong nỗ lực tiếp tục bảo vệ các quyền cũng như lợi ích hợp pháp của cơ quan này trước các biện pháp của EU nhằm vào tài sản của họ.

Phía Nga cũng khẳng định bảo lưu mọi quyền, yêu cầu, phản đối và biện pháp pháp lý tại tất cả các khu vực tài phán có thể sử dụng để phản đối bất kỳ “biện pháp bất hợp pháp” nào của EU hoặc các quốc gia thành viên nhằm vào Ngân hàng Trung ương Nga hoặc tài sản của cơ quan này.

Tháng 3 vừa qua, Ngân hàng Trung ương Nga cũng đã khiếu nại quyết định hồi tháng 12/2025 về việc đóng băng vô thời hạn tài sản của họ tại châu Âu, cho rằng biện pháp này được áp dụng với “những vi phạm nghiêm trọng về thủ tục pháp lý”. Vụ kiện đó cũng được đệ trình lên Tòa án Chung của EU.

Ngày 15/5, một tòa án tại Moscow đã giữ nguyên yêu cầu của Ngân hàng Trung ương Nga về việc đòi Euroclear bồi thường thiệt hại liên quan tới việc phong tỏa số tài sản trị giá 18,17 nghìn tỷ rúp (253,77 tỷ USD).