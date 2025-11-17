Nga siết chặt hai mũi tiến quân, Ukraine phản công trên mặt trận chiến lược

Binh sĩ Nga tham gia chiến dịch quân sự (Ảnh: Sputnik).

Bộ Quốc phòng Nga ngày 16/11 tuyên bố lực lượng Moscow đã tiến công mạnh tại khu vực Zaporizhzhia, Đông Nam Ukraine, kiểm soát hai khu định cư trong một chiến dịch quy mô lớn nhằm kiểm soát toàn bộ khu vực Zaporizhzhia.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Moscow đã kiểm soát Rivnopillya, khiến thị trấn Huliaipole ở phía nam có nguy cơ trở thành mục tiêu trong chiến dịch khép vòng vây của Nga. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết lực lượng Moscow đã kiểm soát khu vực Mala Tokmachka, chỉ cách Orikhiv 9km.

Kể từ khi tiến vào khu vực Dnipropetrovsk từ cuối tháng 6, lực lượng Nga đã tiến công tại mặt trận này và khu vực Zaporizhzhia lân cận. Tại đây, Nga đã tiến công dọc theo một mặt trận tương đối rộng, ít nhất 30km trong 6 tuần qua.

Tuần trước, tướng cấp cao của Ukraine xác nhận giao tranh đã trở nên dữ dội hơn ở một số khu vực trên mặt trận Zaporizhzhia, bao gồm khu vực xung quanh thị trấn Huliaipole. Trong khi đó, quân đội Ukraine tuyên bố binh sĩ của họ đã rút lui khỏi một số ngôi làng trong khu vực.

Theo quân đội Ukraine, lực lượng Kiev đã rút quân do "điều chỉnh giới tuyến, tái tập hợp lực lượng và để bảo vệ tính mạng của các quân nhân”.

Lực lượng Phòng vệ Miền Nam Ukraine ngày 15/11 xác nhận lực lượng Ukraine đã rút khỏi làng Novovasylivske ở Zaporizhzhia đến "các vị trí phòng thủ thuận lợi hơn".

Theo các binh sĩ và chỉ huy Ukraine, họ không có đủ quân để giữ nhiều vị trí phòng thủ, mặc dù có hàng nghìn máy bay không người lái bay trên chiến trường khiến cho việc tiến quân của cả hai bên đều khó khăn.

Vị trí Zaporizhzhia và Pokrovsk (Ảnh: BBC).

Nga hiện kiểm soát khoảng 19% diện tích Ukraine. Moscow muốn giành quyền kiểm soát toàn bộ vùng Donbass, bao gồm Donetsk và Lugansk, cũng như toàn bộ Kherson và Zaporizhzhia.

Nga tuyên bố kiểm soát khoảng 75% diện tích Zaporizhzhia, nghĩa là Ukraine vẫn nắm giữ khoảng 7.000km2 tại khu vực này, bao gồm cả thành phố Zaporizhzhia, nơi có dân số trước chiến tranh hơn 700.000 người.

Theo Kyiv Independent, lực lượng Nga đã phát động một cuộc tấn công bằng xe bọc thép vào Novopavlivka, một ngôi làng tiền tuyến trên vùng chiến lược dọc biên giới tỉnh Dnipropetrovsk-Donetsk. Đây cũng là nơi lực lượng Ukraine đã ngăn chặn các nỗ lực của Nga nhằm tiến sâu hơn vào tỉnh Dnipropetrovsk trong nhiều tháng.

Lợi dụng thời tiết xấu và tầm nhìn hạn chế, Nga đã tìm cách đột phá, nhưng lực lượng Ukraine cho biết họ đã đẩy lùi cuộc tấn công.

Tại một số khu vực, lực lượng Nga đã vượt qua được hàng phòng thủ của Ukraine, Lữ đoàn Cơ giới số 42 xác nhận với trang tin tức quân sự Militarnyi của Ukraine.

"Đối phương đã xâm nhập vào vị trí của chúng tôi. Tuy nhiên, máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV), đặc biệt là từ tiểu đoàn máy bay không người lái “Perun” thuộc Lữ đoàn Cơ giới 42, đã phản ứng nhanh chóng với các hoạt động gần địa điểm triển khai", tuyên bố cho biết.

Tuy nhiên, khi hệ thống phòng thủ toàn bộ tiền tuyến của Ukraine ngày càng trở nên căng thẳng trong mùa chiến sự mùa thu, lực lượng Nga đã tiến công - nhờ điều kiện thời tiết - đặc biệt là về phía nam, phía đông tỉnh Zaporizhzhia.

Mặc dù tiền tuyến Zaporizhzia ít hoạt động hơn so với mặt trận phía đông, nơi diễn ra hầu hết các cuộc giao tranh, nhưng lực lượng Nga được trang bị tốt hơn và quân số đông hơn đang tiến quân ở cả hai khu vực.

Giao tranh ở miền Đông Ukraine tập trung xung quanh việc kiểm soát trung tâm hậu cần huyết mạch Pokrovsk thuộc tỉnh Donetsk, nơi hàng trăm binh sĩ Nga đã tiến công trong những tuần gần đây.

Theo Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine, quân đội Nga tiếp tục tập trung nỗ lực tấn công chính vào hướng Pokrovsk. Nhiều nhà quan sát cho rằng thành phố khó có thể tránh khỏi nguy cơ thất thủ.

Các đơn vị của Nga đang cố gắng tìm cách bao vây khu vực Pokrovsk-Myrnohrad từ phía bắc, nhưng lực lượng đặc nhiệm Ukraine đã ngăn chặn việc tập trung lực lượng của Moscow.

Giao tranh cũng đang diễn ra trên các tuyến đường tiếp cận Pokrovsk, khi lực lượng Nga đang cố gắng bao vây toàn bộ khu vực Pokrovsk. Ban đầu, Nga cố gắng tiến quân từ phía nam, từ các khu vực Zviereve và Roza. Sau đó, áp lực chính chuyển sang phía tây, hướng tới Kotlin và khu công nghiệp ở phía tây bắc thành phố.

Gần đây, quân Nga đã nỗ lực di chuyển từ phía đông nam. Theo thông tin từ Lực lượng Tấn công Đổ bộ Đường không Ukraine, vài ngày trước, có hơn 300 binh sĩ Nga ở Pokrovsk. Họ cũng báo cáo rằng lực lượng Nga đã lợi dụng sương mù để tiến vào thành phố bằng thiết bị hạng nhẹ.