Nga sẽ miễn thị thực cho công dân Trung Quốc (Ảnh minh họa: Trip).

Phát biểu trong cuộc gặp ngày 4/9 với ông Lý Hồng Trung, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Phó Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc, Tổng thống Vladimir Putin cho biết, Nga sẽ cho phép công dân Trung Quốc nhập cảnh không cần thị thực.

Chính sách mới này được coi là bước đi thể hiện sự “có đi có lại” trong quan hệ đối tác chiến lược giữa 2 nước, đồng thời mở rộng giao lưu nhân dân, du lịch và thương mại song phương.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn ngày 2/9 cho biết, Trung Quốc sẽ miễn thị thực nhập cảnh cho công dân Nga trong vòng một năm, bắt đầu từ ngày 15/9, nhằm thúc đẩy giao lưu và đi lại giữa 2 nước.

Theo đó, công dân Nga mang hộ chiếu phổ thông có thể nhập cảnh và lưu trú tối đa 30 ngày cho các mục đích như công tác, du lịch, thăm thân, giao lưu hoặc quá cảnh. Ông nhấn mạnh quyết định này phản ánh mức độ phát triển cao trong quan hệ Trung - Nga, đồng thời nhằm tăng cường giao lưu nhân dân.

Ông Putin khẳng định Moscow sẽ đáp lại “cử chỉ hữu nghị” này bằng việc áp dụng chế độ tương tự cho công dân Trung Quốc.

Theo Hiệp hội Các nhà tổng hợp du lịch Nga, lượng công dân Nga quan tâm tới chuyến đi Trung Quốc đã tăng vọt ngay sau khi có thông báo. Chủ tịch hiệp hội Aleksandr Bragin cho biết số lượt tìm kiếm vé máy bay và đặt phòng khách sạn trực tuyến đã tăng gấp đôi, đồng thời dự đoán nhu cầu tổng thể sẽ tăng ít nhất 30%.

Hiện tại, để du lịch Trung Quốc, công dân Nga cần xin thị thực tại các trung tâm cấp thị thực ở Moscow, St. Petersburg hoặc tại các lãnh sự quán Trung Quốc ở Ekaterinburg, Kazan, Khabarovsk và Vladivostok. Lệ phí dao động từ 2.500 rúp đến 3.300 rúp (31-41 USD) cho thị thực nhập cảnh một lần, trong khi thị thực nhiều lần từ 92 USD trở lên. Thời gian xử lý thường mất khoảng một tuần, đôi khi lâu hơn.

Trước đó, theo số liệu của Hiệp hội Lữ hành Nga, từ tháng 8/2023, Moscow và Bắc Kinh đã triển khai chương trình trao đổi du lịch theo nhóm không cần thị thực, thu hút gần 130.000 người tham gia ngay trong năm đầu tiên.

Nga và Trung Quốc trước đó đã có thỏa thuận miễn thị thực cho các đoàn khách du lịch theo tour, do các công ty lữ hành được cấp phép tổ chức, với số lượng thành viên từ 5 đến 50 người. Ngoài ra, khách Trung Quốc đến Nga chủ yếu sử dụng thị thực thông thường hoặc thị thực điện tử.

Kể từ tháng 8/2023, Nga đã triển khai thị thực điện tử cho khách Trung Quốc, cho phép lưu trú 30 ngày, thời gian xét duyệt chỉ vài ngày và chi phí khoảng 40–50 USD.

Nhờ các chính sách nới lỏng và dịch vụ thị thực điện tử, du lịch 2 chiều Trung - Nga tăng trưởng mạnh mẽ. Hiện có 8 hãng hàng không Nga khai thác 36 đường bay tới Trung Quốc, trong khi 10 hãng Trung Quốc khai thác 24 đường bay tới Nga, với tổng cộng khoảng 230 chuyến mỗi tuần.

Hãng hàng không quốc gia Nga Aeroflot cho biết lượng khách bay tới Trung Quốc năm 2024 đã gần gấp 3 lần, đạt 830.000 lượt, tập trung nhiều vào các điểm đến nổi tiếng như đảo Hải Nam, Thượng Hải, Bắc Kinh, Quảng Châu và Hong Kong.