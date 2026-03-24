Nga phóng lên quỹ đạo hệ thống đối thủ với Starlink

Nga đã bắt đầu phóng vệ tinh của hệ thống Internet vệ tinh Rassvet lên quỹ đạo (Ảnh: RIA).

Theo RT, động thái này nhằm tạo ra một hệ thống nội địa cạnh tranh với thiết bị Internet vệ tinh Starlink của tỷ phú Mỹ Elon Musk.

Hôm 24/3, đơn vị phát triển Bureau 1440 đã công bố đoạn video cho thấy các vệ tinh Rassvet tách khỏi tên lửa phóng. Theo công ty, tất cả các vệ tinh đều hoạt động bình thường và sẽ di chuyển vào quỹ đạo được chỉ định sau khi hoàn tất kiểm tra hệ thống.

Trước đó, Bureau 1440 đã tiến hành các vụ phóng thử nghiệm vào tháng 6/2023 và tháng 5/2024, mỗi lần triển khai 3 vệ tinh nguyên mẫu. Công ty cho biết công nghệ hiện đã hoàn thiện và đang bước vào giai đoạn triển khai toàn diện.

Giai đoạn đầu của dự án dự kiến có hơn 250 vệ tinh được trang bị bộ truyền dẫn laser để liên lạc trong quỹ đạo vào cuối năm 2027, với kế hoạch mở rộng hệ thống vệ tinh lên khoảng 900 chiếc vào năm 2035.

Starlink gây chú ý ở Nga sau khi công ty SpaceX của ông Musk cung cấp các thiết bị đầu cuối cho Kiev sau khi xung đột tại Ukraine leo thang. Giới chức Ukraine cho biết hệ thống này đóng vai trò thiết yếu trong việc hỗ trợ hậu cần quân sự, liên lạc và trinh sát mục tiêu.

Dự án internet vệ tinh của Nga được khởi động từ năm 2020, ban đầu do nhà mạng Megafon tài trợ trước khi được chuyển giao cho X-Holding, một tập đoàn công nghệ thông tin lớn trong nước. Bureau 1440 nhận được sự hỗ trợ của chính phủ và sử dụng dịch vụ phóng của cơ quan vũ trụ quốc gia Roscosmos.

Vào năm 2023, Phó Thủ tướng Dmitry Chernyshenko đã giới thiệu công nghệ này bằng cách thực hiện một cuộc gọi video từ Moscow với một quan chức ở núi Fisht, một địa điểm xa xôi cách khoảng 1.300km. Công ty cho biết mục tiêu chính là mở rộng kết nối tại các khu vực hẻo lánh có hạ tầng mặt đất kém phát triển và đảm bảo truy cập Internet cho các phương tiện vận tải đường dài, bao gồm tàu hỏa và máy bay.