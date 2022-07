Nga nói về nguy cơ chiến tranh hạt nhân khi xung đột Ukraine leo thang

Ngoại trưởng Sergey Lavrov (Ảnh: RT).

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin RT và Sputnik hôm 20/7, khi được hỏi về nguy cơ cuộc xung đột ở Ukraine biến thành chiến tranh hạt nhân giữa Nga và phương Tây do những nỗ lực liên tục của Mỹ và các đồng minh khiến tình hình leo thang, Ngoại trưởng Sergey Lavrov cho biết: "Chúng tôi (Nga) đã khởi xướng rất nhiều tuyên bố của 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc rằng, không thể có người chiến thắng trong chiến tranh hạt nhân, do vậy cuộc chiến này không bao giờ có thể nổ ra".

"Đó là lập trường của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ giữ vững lập trường này", ông Lavrov nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Lavrov cũng tuyên bố, Nga có "học thuyết quy định rõ ràng về trường hợp Nga buộc phải sử dụng vũ khí hạt nhân".

Ông Dmitry Medvedev, cựu Tổng thống và hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, từng đề cập tới học thuyết hạt nhân của Nga, trong đó nêu rõ những điều kiện cho phép Moscow được quyền sử dụng vũ khí hạt nhân.

Theo ông Medvedev, trường hợp đầu tiên là tình huống Nga bị tấn công bằng tên lửa hạt nhân. Trường hợp thứ hai là bất kỳ loại vũ khí hạt nhân nào khác được sử dụng để chống lại Nga hoặc các đồng minh của Nga. Trường hợp thứ ba là một cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu làm tê liệt các lực lượng răn đe hạt nhân của Nga. Trường hợp thứ tư là khi xuất hiện hành động thù địch nhằm vào Nga và các đồng minh, gây nguy hiểm cho sự tồn vong của đất nước, dù chỉ bằng vũ khí thông thường, chứ chưa bao gồm vũ khí hạt nhân.

Ông Dmitry Peskov, người phát ngôn của Tổng thống Nga Vladimir Putin, cũng cho biết chính sách an ninh của Nga quy định rằng, Moscow sẽ chỉ sử dụng vũ khí hạt nhân nếu sự tồn vong của đất nước bị đe dọa.

Nga hiện có khoảng 6.000 đầu đạn hạt nhân - kho dự trữ vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới. Lực lượng răn đe của Nga gồm nhiều loại vũ khí chiến lược khác nhau, cả vũ khí hạt nhân và vũ khí thông thường, có thể sử dụng cho mục đích phòng thủ và tấn công.

Trong cuộc phỏng vấn, Ngoại trưởng Nga cũng chỉ trích chính quyền Mỹ vì cố gắng xoay chuyển cuộc xung đột Ukraine, nhấn mạnh rằng Washington đang "hành động vô trách nhiệm".

Ông Lavrov cáo buộc Mỹ và Anh muốn cuộc xung đột Nga-Ukraine leo thang thành một cuộc đối đầu lớn hơn giữa Moscow và các thành viên của Liên minh châu Âu (EU).

"Mỹ và Anh, với sự hỗ trợ tích cực từ Đức, Ba Lan và các nước Baltic, muốn biến cuộc xung đột này thành một cuộc chiến thực sự, và khởi xướng một cuộc đối đầu giữa Nga và các quốc gia châu Âu", ông Lavrov nói.

Theo ông Lavrov, các chính phủ phương Tây đang "ngăn Ukraine thực hiện các bước mang tính xây dựng" để đạt được một giải pháp hòa bình.

"Ukraine không chỉ được bơm vũ khí. Họ buộc phải sử dụng những vũ khí này theo cách ngày càng rủi ro hơn", ông Lavrov nói thêm.

Ngoại trưởng Lavrov cho rằng Mỹ và Anh đang hành động có lợi cho họ trong cuộc xung đột giữa Nga và EU, vì nền kinh tế của các nước thành viên EU đang phải gánh chịu hậu quả của các lệnh trừng phạt.

"Họ đang chơi một trò chơi rất nguy hiểm. Tôi không nghĩ họ tự hiểu được điều đó. Nhưng ở châu Âu, rất nhiều người bắt đầu hiểu điều đó", ông Lavrov cho biết.