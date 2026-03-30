Nga nói Mỹ đưa ra "đề xuất thú vị" về hòa bình Ukraine

Trợ lý của Tổng thống Vladimir Putin, ông Yuri Ushakov (Ảnh: TASS).

Phát biểu với truyền thông hôm 29/3, Trợ lý của Tổng thống Vladimir Putin, ông Yuri Ushakov tuyên bố rằng phía Mỹ đã nêu ra một số ý tưởng và đề nghị khá thú vị, thậm chí có thể nói là hữu ích đối với tiến trình hòa bình Ukraine.

Tuy nhiên, trợ lý Điện Kremlin nói thêm rằng những điều đó vẫn chưa được hiện thực hóa cho đến nay.

“Mỹ đã đưa ra đề xuất khá thú vị, nhưng chúng vẫn chưa được hiện thực hóa", ông Ushakov nói, nhưng không tiết lộ cụ thể đề xuất đó là gì. Ông Ushakov cho rằng, Mỹ có thể gây áp lực, gây ảnh hưởng lên Ukraine.

Mới đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Mỹ đã đặt ra một điều kiện cho Ukraine. Theo ông, Washington yêu cầu các lực lượng Ukraine phải rút khỏi vùng Donbass ở miền Đông để đổi lấy các đảm bảo về an ninh. Ông nhấn mạnh rằng bước đi này sẽ gây nguy hiểm cho an ninh của cả Ukraine và châu Âu, vì nó sẽ bàn giao các vị trí phòng thủ kiên cố trong khu vực cho Nga.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio sau đó đã bác tuyên bố của ông Zelensky về việc Washington đề nghị đảm bảo an ninh để đổi lấy sự rút quân của Ukraine khỏi Donbass. Theo ông Rubio, các biện pháp đảm bảo sẽ không có hiệu lực cho đến khi xung đột kết thúc.

Moscow và Kiev đã tham gia vào các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian trong nhiều tháng với 2 cuộc họp 3 bên tại Abu Dhabi vào tháng 1 và tiếp sau đó là các cuộc thảo luận tại Geneva vào giữa tháng 2. Tuy nhiên, cuộc xung đột hiện nay giữa Mỹ, Israel với Iran đã làm gián đoạn vòng đàm phán tiếp theo tại Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất, vốn ban đầu được dự kiến vào đầu tháng 3.

Ông Ushakov lưu ý, Nga luôn giữ phương châm "tin tưởng nhưng phải kiểm chứng" khi đề cập đến các mối quan hệ quốc tế.

Hồi đầu tháng này, Moscow cho biết các cuộc họp 3 bên nhằm giải quyết xung đột Ukraine nên được tiếp tục, vì tất cả các bên đều quan tâm đến việc chấm dứt các hành động thù địch.

Vào đầu tháng 3, Nga và Ukraine đã trao đổi mỗi bên 500 tù binh. Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết việc trao đổi này đã được thống nhất trong vòng đàm phán cuối cùng tại Abu Dhabi. Ông nói thêm, việc trao đổi là minh chứng cho thấy sự tham gia ngoại giao bền bỉ đang mang lại những kết quả hữu hình.

Trong khi đó, vào hôm 26/3, một phái đoàn gồm các nhà lập pháp Nga đã gặp gỡ một nhóm nghị sĩ Mỹ theo lời mời của Hạ nghị sĩ Mỹ Anna Paulina Luna, một đảng viên Cộng hòa từ Florida.

Trong một bài đăng trên X sau cuộc hội đàm tại Viện Hòa bình Donald Trump ở Washington, bà Luna phát biểu rằng với tư cách là đại diện của hai siêu cường hạt nhân lớn nhất thế giới, họ có nghĩa vụ đối với công dân của mình về một cuộc đối thoại cởi mở, các ý tưởng và các đường dây liên lạc thông suốt.

Trưởng phái đoàn Nga, ông Vyacheslav Nikonov, cho biết cuộc gặp đã diễn ra tốt hơn mong đợi và nói thêm rằng việc khôi phục các liên lạc giữa cơ quan lập pháp của 2 quốc gia hiện nay là điều khả thi.