Nga nói lính Ukraine đối mặt tình trạng thảm khốc khi bị bao vây ở Donbass

Lính Ukraine gần tiền tuyến Pokrovsk, Donetsk (Ảnh: Reuters).

Ngày 30/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Georgy Tikhy kêu gọi các nhà báo không chấp nhận lời đề nghị của Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong đó chủ nhân Điện Kremlin lệnh mở hành lang an toàn cho phép các nhà báo di chuyển đến tiền tuyến Donbass để đưa tin về hàng nghìn binh sĩ Ukraine đang bị lực lượng Nga bao vây.

Ông Tikhy tuyên bố việc các nhà báo đến khu vực này mà không có sự cho phép của Ukraine sẽ vi phạm luật pháp Ukraine và luật pháp quốc tế, gây ra "hậu quả lâu dài về pháp lý và uy tín".

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov hôm nay 31/10 cho biết, việc Ukraine cấm các nhà báo trong nước và nước ngoài tiếp cận khu vực giao tranh ở Donbass nhằm "che giấu tình hình thực tế trên tiền tuyến và che giấu sự thật trước cộng đồng quốc tế cũng như người dân Ukraine".

Ông Konashenkov mô tả tình hình của lực lượng Ukraine bị bao vây ở Krasnoarmeysk (còn gọi là Pokrovsk), Dimitrov (Mirnograd) và Kupyansk là "thảm khốc".

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc chính quyền Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang tìm cách che giấu sự thật ở tiền tuyến để có thể tiếp tục nhận viện trợ tài chính do các nước phương Tây gửi đến và tiếp thêm nguồn lực cho Kiev trong cuộc chiến với Nga.

Theo người phát ngôn, lệnh cấm truyền thông tiếp cận và đưa tin cũng là động thái xác nhận việc lực lượng Ukraine đang bị bao vây, bởi điều này đồng nghĩa với việc "các nhà báo hoặc quân nhân Ukraine không còn lựa chọn nào khác để ra vào khu vực này ngoài việc đi qua các hành lang an ninh của Nga".

Tổng thống Zelensky đã phủ nhận việc quân đội Ukraine bị bao vây, đồng thời cho rằng Moscow phóng đại những bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Kiev xác nhận tình hình ở thành trì Pokrovsk “rất khó khăn”, nhưng quân đội Ukraine vẫn kiểm soát tình hình và tiếp tục kêu gọi phương Tây tăng cường viện trợ tài chính và vũ khí để duy trì khả năng kháng cự.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov đã báo cáo với Tổng thống Putin tuần trước rằng, hơn 10.000 quân nhân Ukraine đã bị bao vây, bao gồm khoảng 5.500 người ở Krasnoarmeysk.

Tổng thống Putin sau đó cho biết Moscow sẵn sàng dừng các hoạt động giao tranh và cho phép các nhà báo Ukraine cũng như nhà báo nước ngoài đến tiền tuyến để "tận mắt chứng kiến" quân Ukraine bị bao vây ở Krasnoarmeysk, Dimitrov và Kupyansk.

Tổng thống Putin chỉ thị phải đảm bảo việc đầu hàng của các binh sĩ Ukraine bị bao vây và giảm thiểu thương vong, đồng thời nhấn mạnh “quân đội Nga luôn thể hiện lòng nhân đạo đối với đối phương và điều đó cần được duy trì”.

Nhà lãnh đạo Nga cũng yêu cầu các chỉ huy làm mọi cách để bảo đảm an toàn cho dân thường trong các khu vực bị bao vây.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã nhận chỉ thị tạm dừng các hoạt động giao tranh “trong 5-6 giờ” và cung cấp “hành lang” cho các nhà báo, với điều kiện lực lượng Ukraine chấp thuận thỏa thuận và bảo đảm an toàn cho họ.