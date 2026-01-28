Yếu tố quyết định cục diện xung đột quân sự tại Ukraine năm 2026

Binh sĩ Ukraine chiến đấu gần Pokrovsk (Ảnh: Reuters).

Trong bối cảnh cuộc xung đột quân sự Nga - Ukraine sắp kéo dài sang năm thứ 5 và số lượng thương vong tiếp tục gia tăng tại các vùng giao tranh, hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực phục vụ quân sự đang trở thành “biến số then chốt” quyết định bên nào giữ được thế chủ động trên chiến trường trong năm 2026.

Trong một boong-ke gỗ ẩm ướt, ánh sáng le lói qua khe hở, một sĩ quan Ukraine cao lớn, giọng trầm ấm, lần lượt bắt tay từng binh sĩ. “Chúc các anh may mắn”, ông nói, mắt nhìn thẳng vào những gương mặt mệt mỏi. Những người lính - hầu hết đã ngoài 40 tuổi, mặc quân phục dã chiến tiêu chuẩn, vai vác súng trường, đáp lại bằng cái gật đầu hờ hững, ánh mắt vô hồn hướng về phía trước.

Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội từ “Trung đoàn Tấn công số 425” của Ukraine, hay còn gọi là Skelia, không chỉ là khoảnh khắc bình thường của cuộc chiến ác liệt hiện nay. Nó phản ánh một cuộc khủng hoảng sâu sắc, theo đó nhân lực đang trở thành “gót chân Achilles” của Kiev, khi cuộc xung đột quân sự với Nga chuẩn bị bước sang năm thứ năm.

Báo Kyiv Independent mô tả trong phân tích mới nhất, Skelia từng là biểu tượng của lực lượng tấn công tinh nhuệ Ukraine, được thành lập vào mùa thu năm 2025 từ các đơn vị độc lập trung thành với Tổng tư lệnh Oleksandr Syrsky. Nhưng nay, đơn vị này phải đối mặt với thương vong cao do các đợt tấn công như vũ bão từ phía Nga những tháng qua, trong khi nhiều lữ đoàn khác thiếu quân nghiêm trọng.

Khi nhiệt độ tháng 1 giảm sâu dưới mức đóng băng, đà tiến công của Nga chững lại theo quy luật mùa đông, nhưng mùa xuân và hè sẽ mang theo những chiến dịch khốc liệt hơn. Năm 2026, cục diện xung đột Ukraine không chỉ phụ thuộc vào vũ khí hay hỗ trợ quốc tế, mà chính là cách hai bên quản lý “nguồn lực con người”, yếu tố then chốt quyết định ai giữ thế chủ động trên chiến trường dài hơn 1.000km.

Khủng hoảng nhân lực - gánh nặng của Ukraine

Ukraine đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân lực mang tính hệ thống, ảnh hưởng đến cả những đơn vị tinh nhuệ nhất. Theo Euronews, quân đội Ukraine hiện thiếu hụt nghiêm trọng binh sĩ, hàng chục nghìn trường hợp đào ngũ và tuyển mộ không đạt chỉ tiêu. Tổ chức nghiên cứu Atlantic Council cảnh báo rằng, lợi thế nhân lực của Nga so với Ukraine ngày càng lớn trong năm tới, dựa trên quỹ đạo hiện tại của cuộc chiến.

Các chuyên gia quốc tế đồng tình với nhận định này. Michael Kofman, nhà phân tích cấp cao tại Viện Carnegie vì Hòa bình quốc tế có trụ sở tại Mỹ, cho biết trong bài viết trên tạp chí Foreign Affairs rằng Ukraine đang “bị bào mòn” bởi thương vong cao và thiếu bổ sung, dẫn đến tình trạng các lữ đoàn phòng thủ bị suy yếu.

Tại mặt trận phía nam gần Huliaipole (tỉnh Zaporizhzhia), Nga đã kiểm soát khu vực này vào dịp Giáng sinh 2025, sau khi Ukraine rút quân hỗn loạn do “Lữ đoàn Phòng vệ Lãnh thổ số 102” (đơn vị thiếu quân và trang bị) không thể cầm cự. Tương tự, thành phố Siversk ở phía bắc Donetsk rơi vào tay Nga chỉ trong vài tuần, dù các lữ đoàn Ukraine ở đây từng dày dạn kinh nghiệm nhưng nay bị mòn mỏi do thiếu tiếp viện.

Sự chênh lệch giữa lực lượng tấn công và phòng thủ đang tạo ra những “điểm yếu” dọc chiến tuyến. Tại tỉnh Sumy, quân đội Nga tiến vào làng Hrabovske (khu vực trước đây tương đối yên tĩnh nhưng chỉ được bảo vệ bởi lực lượng mỏng) cho thấy nguy cơ mở thêm mặt trận mới. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), Nga đang tận dụng lợi thế này để tạo đột phá, trong khi Ukraine phải điều chuyển lực lượng liên tục để “vá các lỗ hổng” nhân lực.

Ông Oleksandr Vindman, cựu chuyên gia Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, nhấn mạnh Ukraine có sức bền dài hạn lớn hơn Nga nếu được hỗ trợ châu Âu bền vững, nhưng khủng hoảng nhân lực có thể làm đảo ngược điều đó vào cuối 2026. Kyiv Independent dự báo rằng cách Ukraine sử dụng nhân lực hiệu quả sẽ quyết định liệu họ có thua trong cuộc chiến hay không. Nếu hàng trăm nghìn binh sĩ Ukraine không duy trì được số lượng, năng lực và tinh thần, Nga có thể đạt mục tiêu tham vọng nhất.

Nhân lực Nga: Ưu thế về số lượng

Giới chuyên gia cho rằng Nga cũng đang chịu sức ép về nhân lực, nhưng với dân số lớn hơn và động lực kinh tế mạnh mẽ, họ có lợi thế trước Ukraine. Theo Moscow Times, năm 2025 ghi nhận số lượng tổn thất nhân mạng cao nhất của Nga kể từ khi cuộc chiến nổ ra, buộc quân đội phải tìm nguồn bổ sung từ tù nhân, người nhập cư và tăng lương tuyển mộ. Tạp chí Economist ước tính tổn thất Nga tăng trong 2025, khoảng 55.000-250.000 người thiệt mạng so với giai đoạn đầu chiến tranh.

Tuy nhiên, báo Al Jazeera lưu ý rằng dù chịu tổn thất tương đối lớn, Nga vẫn duy trì lực lượng đông đảo bằng cách tăng cường nhóm quân ở Ukraine lên 150.000 binh sĩ trong năm 2025.

Các chuyên gia cũng nhận định, Nga có thể duy trì động lực chiến đấu trong năm 2026, nhưng sự thiếu hụt nhân lực sẽ trở nên rõ nét nếu Ukraine duy trì đòn phản công với sự hỗ trợ từ NATO. ISW dự báo Nga sẽ gặp vấn đề nhân lực và vật chất trong 12-18 tháng tới nếu Ukraine tiếp tục gây thiệt hại.

Hỗ trợ quốc tế và đổi mới công nghệ

Hỗ trợ từ phương Tây vẫn là yếu tố quan trọng trong mục tiêu bảo vệ lãnh thổ của Ukraine. CSIS dự báo lực lượng quân sự Nga hy vọng có lợi thế lớn hơn vào năm 2026 nếu lực lượng Ukraine suy yếu, nhưng châu Âu đang tăng sản xuất quốc phòng. Viện Brookings nhấn mạnh rằng Nga chỉ chiếm thêm 2% lãnh thổ Ukraine trong hai năm qua, với mức tổn thất không hề nhỏ, nhờ sự hỗ trợ tích cực từ phương Tây. Dưới thời Tổng thống Donald Trump, Mỹ có thể giảm hỗ trợ Ukraine, nhưng châu Âu vẫn cam kết giúp đỡ.

Công nghệ hiện đại đang định hình cuộc chiến. Trang DW báo cáo Ukraine sử dụng AI để thay đổi cách thức chiến đấu, với UAV cứu thương và vận chuyển trang thiết bị. Major Yurii Fedorenko, chỉ huy quân đội Ukraine, dự báo năm 2026 sẽ chứng kiến “chiến trường khác biệt”, với vùng xám rộng 20-25km nơi UAV thống trị. Ukraine nhắm mục tiêu tăng số lính Nga bị UAV tấn công lên 50.000-60.000 mỗi tháng vào năm 2026, theo Tổng thống Zelensky.

Trong khi đó, Nga cũng tích cực phát triển các loại UAV, hệ thống tác chiến điện tử và tên lửa Oreshnik, theo ISW. Nhà phân tích địa chính trị Daria Kaleniuk từ Atlantic Council nhấn mạnh UAV không thay thế lực lượng bộ binh, nhưng giữ vai trò quan trọng trong năm 2026.

Nga có thể duy trì chiến tranh thêm 2-3 năm tới nhờ sức mạnh nội tại và nguồn dự trữ quốc gia, theo TASS. MSN cảnh báo năm 2026 có thể quyết định cuộc chiến khi nhân lực và tài nguyên Ukraine dần cạn kiệt. Trang tin Ukrinform dự báo chiến sự tại Ukraine khó kết thúc trong năm 2026 mà chuyển sang “giai đoạn tiêu hao kéo dài”, cường độ thấp.

Dự đoán triển vọng năm 2026

Theo báo cáo phân tích của Globsec, xung đột Nga - Ukraine năm 2026 có thể diễn biến theo 7 kịch bản chính, phản ánh các mức độ leo thang, bế tắc và khả năng hòa bình khác nhau.

Kịch bản xấu nhất là chiến tranh Ukraine hòa vào một dạng “Thế chiến lai”, khi các điểm nóng an ninh toàn cầu liên kết và khuếch đại lẫn nhau; phổ biến hơn là các kịch bản chiến tranh tiêu hao kéo dài, trong đó Ukraine giữ được thế trận nếu phương Tây duy trì viện trợ ổn định Hoặc ngược lại Nga có thể tạo đột phá nếu hỗ trợ từ Mỹ suy giảm, hay cả hai bên dần cạn kiệt nguồn lực khiến cường độ giao tranh giảm nhưng chiến tranh vẫn không chấm dứt.

Ngoài ra, Globsec cũng nêu ra các kịch bản ngừng bắn, từ những thỏa thuận bất lợi và không thể chấp nhận đối với Ukraine, đến các thỏa hiệp tạm thời thiếu tính bền vững, cuối cùng là kịch bản lạc quan nhất: một tiến trình hòa bình đáp ứng được các yêu cầu an ninh cốt lõi của Ukraine, tạo nền tảng ổn định lâu dài. Nhìn chung, chiến tranh tiêu hao vẫn là khả năng có xác suất cao nhất, trong khi hòa bình bền vững đòi hỏi những điều kiện chính trị và an ninh rất khó đạt được trong ngắn hạn.

Trong khi đó báo New York Times mô tả 2 góc nhìn chính, gồm: khoảng cách giữa vị trí Ukraine mở ra và Nga tiến từng bước nhỏ. Hội đồng Quan hệ Đối ngoại châu Âu (ECFR) dự báo triển vọng kế hoạch đình chiến mong manh do sự kiệt sức Ukraine và áp lực Mỹ. Viện nghiên cứu chiến tranh đồng tình rằng hòa bình cho Ukraine trong năm 2026 vẫn rất khó khăn.

Năm 2026, cục diện xung đột quân sự Nga - Ukraine sẽ được quyết định bởi yếu tố nhân lực - không chỉ về số lượng, mà còn về cách thức, chiến thuật sử dụng hiệu quả, kết hợp công nghệ và hỗ trợ quốc tế. Ukraine có thể duy trì phòng thủ kiên cường, nhưng khủng hoảng tuyển mộ hiện hữu. Nga có lợi thế số lượng, nhưng thương vong và kinh tế có thể khiến họ bị kiệt quệ.

Với sự hỗ trợ bền vững từ phương Tây, Ukraine có thể đảo ngược tình thế trước Nga. Nếu không, năm 2026 có thể chứng kiến những thay đổi địa chính trị sâu sắc, ảnh hưởng an ninh toàn châu Âu. Chiến sự khó kết thúc nhanh chóng; nó đòi hỏi ý chí và chiến lược lâu dài từ cả hai bên.