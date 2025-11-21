Nga nêu thương vong của quân đội Ukraine sau hơn 3 năm xung đột

Thi thể trên đường phố Sumy ở Ukraine sau trận tập kích của Nga (Ảnh: Reuters).

"Đối với lực lượng vũ trang Ukraine, tình hình trên thực địa, trên tiền tuyến vẫn còn khó khăn, nếu không muốn nói là thảm khốc. Quân đội Nga đang triển khai thành công chiến dịch tấn công của mình trên hầu hết mặt trận", Đại diện Thường trực của Nga tại Liên hợp quốc Vasily Nebenzya phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về Ukraine vào ngày 20/11.

Theo nhà ngoại giao Nga, “quân đội Ukraine tiếp tục chịu tổn thất nghiêm trọng, nhanh chóng mất đi hiệu quả chiến đấu”.

"Theo các tài liệu quân sự bị rò rỉ, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hơn 1,7 triệu quân nhân kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt bắt đầu. Chỉ tính riêng trong năm nay, tính đến tháng 8, họ đã mất hơn 600.000 quân nhân", Đại sứ Nebenzya nói thêm.

Ông Nebenzya cho biết, những tổn thất không thể bù đắp của Ukraine có thể được gián tiếp xác nhận thông qua lần trao đổi thi thể mới nhất giữa Moscow và Kiev.

"Chúng tôi đã trao trả thi thể của hàng nghìn quân nhân (Ukraine) tử trận và nhận lại 20-30 thi thể. Không có gì ngạc nhiên khi quân đội Ukraine đào ngũ khỏi chiến trường hàng loạt", ông Nebenzya nói.

Trung tâm điều phối tù binh của Ukraine hôm 20/11 xác nhận Ukraine đã nhận về 1.000 thi thể binh sĩ thiệt mạng từ Nga. Trong khi đó, hãng tin TASS dẫn một nguồn tin giấu tên nói rằng Moscow nhận lại 30 thi thể.

Đại sứ Nga cho rằng chính quyền Ukraine ra lệnh cho lực lượng vũ trang nước này tiếp tục chiến đấu đến binh sĩ cuối cùng.

"Bất chấp số lượng lớn binh sĩ Ukraine bị bao vây, bất chấp tổn thất to lớn, việc huy động quân mạnh mẽ, người đứng đầu chính quyền Kiev vẫn không cho phép thừa nhận việc mất các thành phố, ra lệnh giữ vị trí cho đến binh sĩ cuối cùng và ngăn cản các binh sĩ rút lui", ông Nebenzya nói.

Ukraine hiện chưa lên tiếng về thông tin và số liệu do Đại diện Thường trực của Nga tại Liên hợp quốc công bố.

Số quân nhân thương vong trong chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine cho đến nay vẫn là chủ đề gây tranh cãi gay gắt trên các phương tiện truyền thông. Rất khó để bên thứ 3 xác nhận những thông tin này.

Vào tháng 6/2024, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết tổn thất về nhân lực của Moscow trong cuộc xung đột chỉ bằng một phần nhỏ so với phía Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng, không thể thống kê chính xác có bao nhiêu người Ukraine đã thiệt mạng do chiến tranh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/8 cho biết, theo dữ liệu của Mỹ, Nga đã mất hơn 112.500 binh sĩ kể từ đầu năm. Chủ nhân Nhà Trắng không nói rõ liệu con số này bao gồm cả thương binh hay chỉ tính số binh sĩ thiệt mạng.

Đây là lần đầu tiên Tổng thống Trump công khai chia sẻ các con số về thương vong của Nga và Ukraine kể từ khi cuộc chiến toàn diện bùng phát. Trước đó, ông từng tuyên bố rằng hai bên có thể đang mất khoảng 5.000 binh sĩ mỗi ngày, nhưng không đưa ra ước tính cụ thể.

Trong một báo cáo hồi tháng 7, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Anh ước tính rằng Nga có thể đã mất khoảng 236.000 binh sĩ (bao gồm cả người thiệt mạng và bị thương) chỉ riêng trong năm nay.

Còn vào đầu tháng 6, tình báo Anh cho biết tổng số binh sĩ Nga bị loại khỏi vòng chiến đấu (bao gồm thiệt mạng và bị thương) kể từ tháng 2/2022 đến nay có thể lên tới khoảng 1 triệu người.