Nga nêu lý do tiến trình hòa bình với Ukraine bị cản trở

Binh sĩ Nga khai hỏa vũ khí ở Ukraine (Ảnh: Sputnik).

"Rất tiếc, mục tiêu của phương Tây không phải là an ninh của Ukraine, mà sử dụng điều đó như một công cụ để chống lại Nga. Sự hợp tác chặt chẽ hiện nay giữa chính quyền Kiev và NATO, ngay cả khi NATO chưa phải là thành viên chính thức của liên minh, không đưa chúng ta đến gần hơn hòa bình, mà trì hoãn việc giải quyết khủng hoảng", ông Alexey Polishchuk, Vụ trưởng Vụ Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) thuộc Bộ Ngoại giao Nga, nói trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Tass hôm 18/6.

Theo ông Polishchuk, nếu phương Tây quan tâm đến việc đảm bảo an ninh cho Kiev, Mỹ và NATO phải yêu cầu Ukraine trung lập, không gia nhập khối nào và một trong những nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng hiện nay là phớt lờ lợi ích của Moscow.

"Kể từ những năm 1990, chúng tôi đã ngăn chặn bước tiến của khối quân sự về phía biên giới của chúng tôi, đồng thời cảnh báo an ninh của một số quốc gia không thể được đảm bảo nếu đánh đổi an ninh của các quốc gia khác. Chúng tôi đã đưa ra nhiều phương án để giải quyết vấn đề, đặc biệt là bằng cách tạo ra một không gian an ninh không thể chia cắt giữa châu Âu - Đại Tây Dương và Á - Âu", ông Polishchuk nói thêm.

Theo nhà ngoại giao Nga, đề xuất cuối cùng cho một giải pháp về vấn đề này là dự thảo thỏa thuận đảm bảo an ninh với Mỹ và NATO, nhưng sáng kiến này đã bị bỏ qua.

"Thật đáng tiếc, phương Tây tiếp tục đi theo con đường đối đầu, phá bỏ hệ thống kiểm soát vũ khí hiện có và hủy bỏ tàn dư của cấu trúc an ninh châu Âu. Phần Lan đã trở thành thành viên NATO, Thụy Điển đang trên đường gia nhập. Họ đang nói về việc Ukraine gia nhập mà họ đã hứa từ năm 2007", ông Polishchuk bình luận.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin RT gần đây, khi bình luận về việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine được khởi động để bảo vệ vùng Donbass và bây giờ gần như biến thành một cuộc chiến giữa Nga và phương Tây.

"Thực tế, chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine được phát động để đảm bảo an toàn cho người dân Donbass. Điều này là đúng. Nhưng bây giờ chiến dịch này biến thành một cuộc chiến giữa Moscow và cả phương Tây", người phát ngôn Điện Kremlin nói.

Nhắc lại tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc thiết lập khu phi quân sự trên lãnh thổ Ukraine nếu các cuộc pháo kích vào các khu vực của Nga không chấm dứt, ông Peskov nói rằng khi mức độ cung cấp vũ khí của phương Tây cho Ukraine mở rộng, vùng phi quân sự cũng mở rộng tương ứng.

Nga nhiều lần cảnh báo việc Mỹ và đồng minh tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine chỉ khiến xung đột kéo dài và leo thang. Moscow cũng tuyên bố, tất cả khí tài của phương Tây đưa vào Ukraine đều trở thành mục tiêu tấn công và phá hủy hợp pháp của quân đội Nga.