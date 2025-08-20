Nga nêu điều kiện cho thỏa thuận hòa bình với Ukraine

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tháp tùng Tổng thống Vladimir Putin trong cuộc gặp Tổng thống Mỹ tại Alaska ngày 15/8 (Ảnh: Reuters).

"Nếu không tôn trọng lợi ích an ninh của Nga, không tôn trọng đầy đủ quyền của người dân Nga và cộng đồng nói tiếng Nga đang sinh sống tại Ukraine, thì không thể thảo luận về bất kỳ thỏa thuận dài hạn nào", Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước Rossiya 24 hôm 19/8.

Ông Lavrov cáo buộc Ukraine thông qua "những luật lệ nhằm xóa bỏ các quyền của cộng đồng nói tiếng Nga về ngôn ngữ, giáo dục, đồng thời hạn chế quyền tiếp cận phương tiện truyền thông bằng tiếng Nga và hạn chế quyền tự do tôn giáo”.

Theo Ngoại trưởng Nga, Ukraine “nên hủy bỏ những luật này trước khi bước vào đàm phán”.

Ông Lavrov nhắc lại rằng Hiến chương Liên hợp quốc cũng quy định "cần phải đảm bảo tôn trọng nhân quyền, bất kể chủng tộc, giới tính, ngôn ngữ và tôn giáo của họ".

Theo Ngoại trưởng Lavrov, Moscow chưa bao giờ đặt mục tiêu kiểm soát bán đảo Crimea, Donbass hay Novorossiya, mà chỉ muốn bảo vệ người dân Nga.

“Mục tiêu của chúng tôi là bảo vệ con người, những người Nga đã sống trên những vùng đất này trong nhiều thế kỷ, những người đã khai phá những vùng đất đó, đổ máu vì chúng ở cả Crimea và Donbass, lập nên các thành phố, cũng như các cảng, nhà máy và xí nghiệp”, ông Lavrov nhấn mạnh.

Moscow hiện kiểm soát gần 20% lãnh thổ Ukraine, bao gồm cả bán đảo Crimea mà Nga sáp nhập vào năm 2014 và 4 tỉnh của Ukraine sáp nhập vào năm 2022 sau các cuộc trưng cầu dân ý.

Vấn đề lãnh thổ được cho là một trong những vấn đề then chốt trong các cuộc đàm phán hiện nay về cuộc khủng hoảng Ukraine.

Theo ông Lavrov, “bầu không khí tốt đẹp” đã diễn ra trong cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska vào ngày 15/8. Ông cho biết điều này được phản ánh trong những tuyên bố mà hai nhà lãnh đạo đã đưa ra sau cuộc hội đàm.

"Rõ ràng là nhà lãnh đạo Mỹ và đội ngũ của ông ấy chân thành muốn đạt được một kết quả lâu dài, bền vững và đáng tin cậy”, nhà ngoại giao Nga nói thêm.

Ông Lavrov cho rằng cách tiếp cận của Mỹ trong việc giải quyết xung đột Ukraine đã rộng mở hơn nhiều sau hội nghị thượng đỉnh Alaska.

"Tổng thống Trump và đội ngũ của ông ấy đã ủng hộ hơn nữa nhu cầu loại bỏ nguyên nhân gốc rễ đằng sau cuộc khủng hoảng này, điều mà chúng tôi và Tổng thống Putin luôn nhấn mạnh, đặc biệt là kể từ cuộc gặp ở Alaska”, ông Lavrov cho biết.

Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh một trong những nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột Ukraine là những lo ngại về an ninh của Nga, do sự vi phạm kéo dài nhiều thập kỷ của NATO đối với cam kết không mở rộng về phía đông.

“Tổng thống Putin đã nhiều lần nhấn mạnh rằng sau những cam kết này, NATO đã trải qua 5 đợt mở rộng”, ông Lavrov nói.

Theo Điện Kremlin, Tổng thống Nga nhấn mạnh rằng cuộc khủng hoảng Ukraine là "kết quả trực tiếp của chính sách gây hấn lâu đời của NATO nhằm tạo ra một bàn đạp chống Nga trên lãnh thổ Ukraine, trong khi phớt lờ lợi ích của Nga trong lĩnh vực an ninh và làm suy yếu quyền của người dân nói tiếng Nga".

Tổng thống Putin nhiều lần tuyên bố bất kỳ giải pháp tiềm năng nào giữa Moscow và Kiev chắc chắn sẽ phải tính đến lợi ích an ninh của Nga, thừa nhận thực tế lãnh thổ mới và "loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột".