Nga đổi chiến thuật tấn công, Ukraine thừa nhận thất thế trên tiền tuyến

Binh lính Ukraine ở Donetsk (Ảnh: Reuters).

"Đối phương có lợi thế gấp 3 lần về quân số và nguồn lực. Tại các khu vực chính, họ có thể chiếm ưu thế gấp 4-6 lần", Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky tuyên bố hôm 8/9 khi tóm tắt tình hình chiến sự trong tháng 8.

"Đối phương đang sử dụng chiến thuật tiến công xâm lấn bằng các nhóm bộ binh nhỏ, tìm cách đột phá vào các khu định cư, tận dụng khoảng trống giữa các vị trí và tránh giao tranh trực tiếp", ông Syrsky nói thêm.

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine xác nhận lực lượng Kiev đã giành lại quyền kiểm soát 58km2 và một số khu định cư nhỏ trong thời gian qua.

Phân tích dữ liệu do Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ cung cấp cho hãng tin AFP cho thấy, lực lượng Nga đã tiến công ở miền Đông Ukraine trong suốt tháng 8, mặc dù với tốc độ chậm hơn một chút so với những tháng trước.

Bản đồ Ukraine (Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ).

Nga gần đây tăng cường các cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine. Hôm 7/9, Nga phóng tổng cộng 823 máy bay không người lái (UAV) và tên lửa vào các mục tiêu trên khắp Ukraine, trong đó có thủ đô Kiev.

Các cuộc tấn công quy mô lớn kiểu này đều có sự tham gia của cả UAV và tên lửa được phóng từ nhiều hướng khác nhau nhằm tăng thách thức cho hệ thống phòng không Ukraine.

Theo quan chức tình báo Ukraine, Nga đã thay đổi chiến thuật tấn công và đang triển khai các loại vũ khí hiện đại hóa trong cuộc chiến với Kiev.

Phó Cục trưởng Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU) Vadym Skibitskyi cho biết các cuộc tấn công trong tương lai của Nga sẽ là kiểu kết hợp, trong đó có UAV nhiều loại, đặc biệt là UAV nghi binh, và tên lửa hành trình được phóng từ nhiều nền tảng khác nhau.

Ông lưu ý đến sự thay đổi trong chiến thuật sử dụng UAV Shahed: “Trước đây chúng bay thẳng tới mục tiêu, nhưng giờ chúng có thể bay vòng quanh Kiev trong vài giờ và thay đổi độ cao”.

Quan chức tình báo Ukraine nói thêm: “Tiếp theo là hiện đại hóa vũ khí. Ví dụ, tên lửa hành trình Kh-101 hiện có thêm các thành phần mới gồm hệ thống tác chiến điện tử, đầu đạn kép, do đó sức công phá lớn hơn. Ngoài ra còn có điều hướng và dẫn đường cải tiến để vượt qua hệ thống tác chiến điện tử của chúng ta”.

Theo bản đồ chiến trường nguồn mở, Nga hiện kiểm soát khoảng 19% diện tích Ukraine. Năm 2022, Nga tuyên bố sáp nhập 4 khu vực ở Ukraine gồm Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia, mặc dù không kiểm soát hoàn toàn các khu vực này.

Nga cũng kiểm soát một phần nhỏ các vùng Kharkov, Sumy, Mykolaiv và Dnipropetrovsk của Ukraine. Nga kiểm soát khoảng 400km2 lãnh thổ trên khắp các vùng Sumy và Kharkov. Tại Dnipropetrovsk, Nga kiểm soát một khu vực nhỏ gần biên giới.

Nga tuyên bố đang thiết lập một vùng đệm ở Sumy để bảo vệ vùng Kursk của Nga khỏi các cuộc tấn công của Ukraine.

Theo báo cáo vào đầu tháng 8 của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Anh, giao tranh chủ yếu diễn ra ở tỉnh Donetsk, tại khu vực phía đông bắc và tây nam Pokrovsk, nơi quân đội Nga đang tìm cách bao vây thành phố này và gây áp lực lên các tuyến hậu cần khác của Ukraine.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Kyodo vào tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận nước này không thể giành lại các vùng lãnh thổ đã mất bằng sức mạnh quân sự, mà phải qua con đường ngoại giao.

Nga đã kêu gọi quân đội Ukraine rời khỏi các vùng lãnh thổ mà Moscow đã tuyên bố sáp nhập như một điều kiện để đàm phán hòa bình. Tuy nhiên, Kiev đã bác bỏ đề xuất này.