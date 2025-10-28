Nga khép vòng vây pháo đài chiến lược, Ukraine phản công khốc liệt

Binh sĩ Ukraine bắn pháo về phía Nga trên tiền tuyến (Ảnh: Reuters).

Quân đội Ukraine ngày 27/10 tuyên bố lực lượng Kiev đã nhanh chóng củng cố các vị trí tại thành phố chiến lược Pokrovsk ở miền Đông, khi các nhóm binh sĩ Nga tìm cách tiến công vào thành phố đang bị bao vây này.

Các quan chức Ukraine xác nhận quân đội Nga tiếp tục nỗ lực kiểm soát Pokrovsk, một trung tâm hậu cần quan trọng, trong bối cảnh nỗ lực đạt được lệnh ngừng bắn không khả quan.

Đơn vị Phản ứng nhanh số 7 của lực lượng Không quân Ukraine cho biết các vị trí trong thành phố Pokrovsk đã được củng cố trong những ngày gần đây khi giao tranh trong đô thị vẫn tiếp diễn.

“Lực lượng đối phương đã tiến vào thành phố, họ không chỉ cố gắng chiếm giữ mà có ý định tiến xa hơn về phía bắc. Bằng cách này, đối phương muốn phân tán lực lượng phòng thủ của chúng ta và chặn các hành lang hậu cần trên bộ”, lực lượng Ukraine xác nhận.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã tập trung lực lượng tấn công chính vào Pokrovsk.

"Tôi đã trao đổi với quân đội. Sự quan tâm đặc biệt đang đổ dồn vào Pokrovsk và các khu vực lân cận. Đây là nơi đối phương tập trung lực lượng tấn công lớn nhất và cũng là nơi có hoạt động tấn công đáng kể. Các trận chiến cũng đang tiếp diễn trong thành phố: Pokrovsk là mục tiêu chính của họ”, ông Zelensky cho biết.

“Giao tranh đang diễn ra ác liệt trong thành phố và trên các tuyến đường dẫn vào thành phố... Vấn đề hậu cần rất khó khăn. Nhưng chúng ta phải tiếp tục hạ gục đối phương”, Tổng thống Ukraine nhấn mạnh.

Trước đó, lực lượng phòng vệ Ukraine báo cáo rằng tình hình tại khu vực Pokrovsk vẫn còn khó khăn. Lực lượng Nga đang cố gắng bao vây thành phố, thực hiện các hoạt động tấn công, sử dụng máy bay không người lái và bom dẫn đường để phá vỡ các tuyến hậu cần của lực lượng Ukraine.

Vị trí Pokrovsk trên bản đồ Ukraine (Ảnh: Economist).

Tình hình khó khăn nhất hiện nay nằm ở phía nam Pokrovsk. Quân đội Nga đang cố gắng biến khu định cư Zvirove thành một vùng xám, nơi Moscow không kiểm soát hoàn toàn.

Tại Pokrovsk, giao tranh bằng vũ khí hạng nhẹ vẫn tiếp diễn, với việc các bên tích cực sử dụng máy bay không người lái. Quân đội Ukraine đang ngăn chặn các nỗ lực tiến công và thiết lập vị trí của đối phương trong các khu vực đô thị.

Lực lượng Tấn công Đường không Ukraine báo cáo rằng giao tranh trong đô thị vẫn tiếp diễn tại Pokrovsk, nơi lực lượng Nga đã tiến vào thành phố do có ưu thế về quân số và trang thiết bị.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 27/10 tuyên bố lực lượng Nga vẫn tiếp tục các hoạt động nhằm hạ gục quân đội Ukraine bị mắc kẹt trong hai khu vực bị bao vây trên tiền tuyến.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận lực lượng Ukraine gần Kupyansk đã 3 lần nỗ lực phá vỡ vòng vây của Nga nhưng không thành công, khiến 50 binh sĩ và 6 thiết bị hạng nặng bị thiệt hại. Tại một khu vực khác gần Pokrovsk, 60 quân nhân Ukraine được cho là đã thiệt mạng, trong khi 2 xe bọc thép và 3 ô tô bị phá hủy.

Tại một cuộc họp quân sự cấp cao hôm 26/10, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov đã thông báo với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng khoảng 5.000 binh sĩ Ukraine đã bị bao vây gần Kupyansk và 5.500 binh sĩ khác gần Krasnoarmeysk (Pokrovsk).

Tổng thống Ukraine đã bác bỏ thông tin trên. Kiev khẳng định quân đội Ukraine vẫn có khả năng chiến đấu và những bước tiến của Nga không gây ra mối đe dọa cho một bước đột phá chiến lược.

Nga đã cố gắng giành quyền kiểm soát Pokrovsk, một phần quan trọng trong tuyến phòng thủ của Ukraine, trong nhiều tháng. Moscow coi đây là một điểm then chốt cho nỗ lực kiểm soát hoàn toàn khu vực Donetsk.

Trong tuần qua, dự án lập bản đồ nguồn mở Deep State của Ukraine đã mở rộng vùng xám về phía tây nam Pokrovsk. Bản đồ cho thấy khoảng 1/5 diện tích phía tây và phía nam của thành phố là khu vực tranh chấp.

Nga kiểm soát khoảng 75% khu vực Donetsk. Khoảng 6.600km2 vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine.

Tuy không phải là một đô thị lớn, nhưng Pokrovsk nằm trên một tuyến đường tiếp tế và đường sắt quan trọng kết nối vùng này với các trung tâm quân sự khác trong khu vực. Cùng với Kostiantynivka, Kramatorsk và Sloviansk, Pokrovsk tạo thành xương sống của hệ thống phòng thủ của Ukraine ở một phần vùng Donetsk.

Nếu mất Pokrovsk, Ukraine đối mặt với thách thức lớn để đảm bảo tiếp tế hậu cần cho mặt trận Donetsk và sẽ càng thêm bất lợi trước Nga.