Nga hé lộ bí mật về "tên lửa không thể đánh chặn"

Nga tuyên bố tên lửa Oreshnik của nước này gần như không thể đánh chặn (Ảnh: Belta).

"Chúng tôi chưa từng một lần sử dụng tên lửa Oreshnik trong chiến đấu thực tế nào theo đúng nghĩa của từ này trên lãnh thổ Ukraine", Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu ngày 4/6.

Ông đồng thời lưu ý rằng Nga trước đây "đã thử nghiệm các hệ thống tương tự tại các bãi thử, chứ không phải Oreshnik”.

Nga đã xác nhận 3 cuộc tấn công riêng biệt vào Ukraine bằng loại tên lửa được thiết kế để mang cả đầu đạn hạt nhân lẫn đầu đạn thông thường này: nhắm vào một cơ sở công nghiệp quốc phòng ở Dnepr vào cuối năm 2024, một nhà máy sản xuất máy bay chiến đấu ở Lviv vào tháng 1, và một mục tiêu được cho là một nhà kho tại thị trấn Belaya Tserkov gần Kiev vào tháng 5.

"Tôi sẽ tiết lộ cho các bạn một bí mật quân sự lớn của quốc gia, chúng tôi chỉ đánh vào nơi thuận tiện để chúng tôi có thể quan sát kết quả", ông Putin nói, và cho biết thêm rằng các máy bay không người lái của Nga sau đó đã bay vào khu vực "nhà kho" này để quan sát hiệu ứng phân tán và tác động va chạm.

"Điều quan trọng đối với chúng tôi là đưa ra các quyết định trong tương lai về việc sử dụng toàn diện Oreshnik chống lại các mục tiêu được chỉ định, bao gồm cả ở các khu vực đô thị”, ông Putin nói.

Oreshnik là một loại tên lửa đạn đạo tầm trung, được cho là phiên bản sửa đổi của tên lửa đất đối đất Rubezh, vốn có nguồn gốc từ các thiết kế tên lửa đạn đạo thời Liên Xô. Nó được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính, nghĩa là không phụ thuộc vào hệ thống định vị vệ tinh.

Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, Oreshnik là tên lửa siêu vượt âm tầm trung thế hệ mới. Tên lửa có tốc độ gấp 10 lần âm thanh, khiến nó gần như không thể đánh chặn.

Ông Putin tiết lộ thêm, đầu đạn của tên lửa đạt tới nhiệt độ 4.000 độ C, khiến nó có sức công phá cao. Bất cứ thứ gì trong vùng nổ đều bị phân hủy thành các hạt cơ bản, về cơ bản biến nó thành tro.

Oreshnik có thể nhắm mục tiêu vào cả những công trình được bảo vệ tốt, nằm sâu trong lòng đất, giúp nó trở nên hiệu quả trước các mục tiêu kiên cố như boongke.

Mặc dù không phải là vũ khí hủy diệt hàng loạt nhưng Oreshnik vẫn có khả năng gây ra sự hủy diệt lớn mà không cần sử dụng năng lượng hạt nhân.

Tên lửa được thiết kế để đảm bảo bắn trúng các mục tiêu có giá trị với độ chính xác cao.

"Oreshnik không có đối thủ trên thế giới và tôi tin rằng trong tương lai gần cũng sẽ không có đối thủ. Hệ thống này có hàng chục đầu đạn dẫn đường tấn công mục tiêu với tốc độ Mach 10. Nhiệt độ của chúng lên tới 4.000 độ C. Bất cứ thứ gì nằm ở trung tâm tấn công đều bị xóa sạch thành tro bụi", nhà lãnh đạo Nga từng nói vào năm ngoái.

Ông cho biết, Nga đã có sẵn tên lửa Oreshnik và cũng bắt đầu sản xuất quy mô lớn hệ thống vũ khí tiên tiến này.

Dù Moscow luôn mô tả Oreshnik là một trong những vũ khí “không thể đánh chặn”, Ukraine đưa ra các bằng chứng lại cho thấy thiệt hại do tên lửa này gây ra là rất nhỏ.