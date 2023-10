Nga đóng cửa sân bay Dagestan vì hàng trăm người biểu tình chống Israel

Người dân địa phương tham gia biểu tình ủng hộ Palestine tại sân bay Makhachkala, sau khi chuyến bay theo lịch trình từ Tel Aviv đến đây (Ảnh: TASS).

Hơn 20 người đã bị thương trong sự việc, bao gồm cảnh sát và dân thường, theo TASS. 10 người được đưa vào bệnh viện và 2 người trong đó rơi vào tình trạng nguy kịch, cơ quan y tế địa phương cho biết.

Tối 29/10, hàng trăm người tập trung tại sân bay Makhachkala để phản đối cuộc xung đột Hamas - Israel. Họ tràn vào vùng an ninh và thậm chí cả đường băng máy bay, RT đưa tin dựa trên các clip ghi hình hiện trường được chia sẻ trên mạng xã hội.

Trong clip, đám đông đã "thẩm vấn" nhiều người ngẫu nhiên tại nhà ga của sân bay để xác định xem họ có phải người Do Thái hay không. Những người biểu tình đồng thời tiếp cận những chiếc máy bay vừa hạ cánh với ý định tìm cách vào trong.

Theo Reuters, lực lượng an ninh đã giải tán đám đông vào 22h20, giờ Moscow. Lực lượng an ninh nói với Reuters rằng các hành khách trên máy bay đã "ở nơi an toàn".

Ảnh cắt từ clip lan truyền trên mạng xã hội cho thấy người biểu tình tràn ra đường băng, tìm kiếm "người tị nạn Do Thái" (Video: X/@visegrad24).

Cơ quan hàng không Nga Rosaviatsia cho biết sân bay Dagestan sẽ đóng cửa cho đến ngày 6/11.

Theo RT, vụ gây rối tại sân bay có vẻ bắt nguồn từ tin đồn cho rằng chuyến bay từ Tel Aviv đến Makhachkala đang chở theo nhóm "người tị nạn Do Thái" chạy trốn khỏi cuộc xung đột giữa Hamas và Israel. Makhachkala là nơi có nhiều cộng đồng người Hồi giáo sinh sống.

Vụ việc ở sân bay Dagestan xảy ra một ngày sau khi một đám đông khác xông vào khách sạn ở thành phố Khasavyurt của Dagestan để tìm kiếm "những người tị nạn Do Thái". Sau khi nhóm này không tìm được ai, sự việc kết thúc trong yên bình.

Lực lượng an ninh Nga đã đưa ra cảnh báo đối với những người có mặt tại sân bay Dagestan và kêu gọi họ không thực hiện hành động trái pháp luật.

Theo RT, nhà chức trách đã mở cuộc điều tra hình sự về hành vi tổ chức bạo loạn quy mô lớn, đồng thời cảnh báo những cá nhân có lời lẽ mang tính thù hận về chủng tộc và tôn giáo có nguy cơ bị truy tố hình sự.

Sau sự việc, Israel kêu gọi Nga bảo vệ người Israel và người Do Thái trên lãnh thổ của mình.

Nga đã cố gắng duy trì quan hệ với mọi bên trong cuộc xung đột giữa Hamas và Israel. Dù vậy, Israel đã tỏ ra tức giận khi Nga tiếp phái đoàn Hamas tại Moscow. Bộ Ngoại giao Israel đã triệu tập Đại sứ Nga vào ngày 29/10.