Nga đáp trả phát ngôn của Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ về "xóa sổ" Moscow

Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Theo Francken (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc phỏng vấn với báo De Morgen được công bố hôm 27/10, Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Theo Francken đã bác bỏ những lo ngại rằng việc chuyển giao tên lửa tầm xa Tomahawk do Mỹ sản xuất cho Ukraine có thể gây ra một cuộc xung đột toàn diện giữa Nga và NATO.

Ông Francken lập luận rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân vì liên minh NATO do Mỹ dẫn đầu "sẽ xóa sổ Moscow khỏi bản đồ".

Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ cho biết ông không lo ngại khả năng xảy ra một cuộc tấn công của Nga vào Brussels vì điều đó sẽ dẫn đến việc Moscow bị "san phẳng".

Đáp lại tuyên bố trên, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Aleksandr Grushko ngày 29/10 tuyên bố, phát ngôn của Bộ trưởng Francken phù hợp với "bầu không khí mang tư tưởng quân sự" đang phổ biến ở châu Âu.

Đại sứ quán Nga tại Bỉ đã lên án những tuyên bố "khiêu khích và vô trách nhiệm" của Bộ trưởng Francken, cho rằng đây là những phát ngôn "hoàn toàn vô lý và xa rời thực tế".

"Những hành động của Bộ trưởng Francken là biểu hiện rõ ràng nhất của sự cuồng nộ đang ngày càng nhấn chìm phe chủ chiến ở châu Âu", Đại sứ quán Nga tại Bỉ nêu rõ.

Đại sứ quán Nga cũng cảnh báo các quan chức từ các nước EU như Bộ trưởng Francken đang "gây ra mối đe dọa cho tương lai của lục địa và có khả năng đẩy châu lục này vào một cuộc xung đột mới".

Ukraine từ lâu đã kêu gọi Mỹ cung cấp vũ khí tầm xa, bao gồm tên lửa hành trình Tomahawk có tầm bắn từ 1.600km đến 2.500km, với hy vọng những vũ khí này có thể làm thay đổi đáng kể năng lực tấn công tầm xa của Ukraine.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như loại trừ khả năng cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine, với lý do vũ khí tầm xa này quá phức tạp khiến Kiev gặp khó khăn trong việc triển khai.

Tổng thống Trump nói thêm rằng cần có "một quá trình đào tạo rất dài" khi sử dụng các loại vũ khí "vô cùng phức tạp" này. Tổng thống ám chỉ rằng ông không muốn quân đội Mỹ huấn luyện các quốc gia khác về cách phóng hiệu quả các tên lửa "cực kỳ chính xác".

Theo Axios, Tổng thống Trump nói với Tổng thống Zelensky trong cuộc gặp ở Nhà Trắng rằng Mỹ hiện không có ý định cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine. Tổng thống Trump được cho đã nhấn mạnh rằng ưu tiên hiện tại của ông là ngoại giao, và việc cung cấp cho Ukraine những tên lửa như vậy có thể làm suy yếu các nỗ lực ngoại giao.

Tổng thống Nga cảnh báo việc sử dụng tên lửa Tomahawk mà không có sự tham gia trực tiếp của quân nhân Mỹ là bất khả thi. Ông cũng cảnh báo động thái này sẽ đánh dấu một "giai đoạn leo thang hoàn toàn mới", ảnh hưởng đến quan hệ Nga - Mỹ.