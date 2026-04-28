Hé lộ giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận hòa bình Mỹ - Iran

Máy bay quân sự trên tàu sân bay Mỹ tham gia chiến dịch tập kích Iran (Ảnh: Reuters).

Truyền thông Mỹ dẫn các nguồn tin cho biết, mặc dù vòng đàm phán thứ hai giữa Mỹ và Iran vẫn chưa diễn ra, nhưng hai bên "không cách xa nhau như vẻ ngoài".

Các nguồn tin tiết lộ, những nỗ lực ngoại giao mạnh mẽ vẫn tiếp diễn. Hiện tại, Mỹ và Iran đang tập trung vào một quá trình giải quyết theo từng giai đoạn.

Giai đoạn đầu tiên có thể bao gồm việc khôi phục quyền tự do đi lại qua eo biển Hormuz và quay trở lại hiện trạng trước xung đột. Vấn đề chương trình hạt nhân của Iran sẽ được thảo luận ở giai đoạn sau.

Các bên trung gian được cho là đang gây áp lực lên cả Mỹ và Iran để đạt được thỏa thuận, và những ngày tới có thể là thời điểm rất quan trọng đối với quá trình đàm phán.

Trong khi đó, kênh truyền hình Al Mayadeen dẫn nguồn thạo tin cho biết, Iran đã gửi cho bên trung gian hòa giải một đề xuất, trong đó nêu rõ nếu Mỹ muốn nối lại đàm phán hòa bình, hai bên cần thực hiện kế hoạch 3 giai đoạn.

Giai đoạn đầu tiên tập trung vào việc chấm dứt hoàn toàn chiến sự và đảm bảo rằng các hoạt động quân sự chống lại Iran và Li Băng sẽ không tái diễn.

Sau khi hoàn tất giai đoạn đầu tiên, giai đoạn thứ hai sẽ bao gồm các cuộc thảo luận, phối hợp với phía Oman, để thực hiện "việc quản lý eo biển Hormuz sau khi xung đột kết thúc”.

Giai đoạn thứ ba, theo đề xuất của Iran, sẽ giải quyết chương trình hạt nhân của Tehran. Al Mayadeen cho biết Iran "từ chối thảo luận vấn đề này cho đến khi đạt được thỏa thuận về hai giai đoạn đầu”.

Theo Al Mayadeen, nếu Mỹ chấp nhận kế hoạch 3 giai đoạn được đề xuất, Iran sẽ đồng ý tham gia vòng đàm phán tiếp theo.

Reuters cũng dẫn các nguồn tin Iran tiết lộ, Tehran đã đưa ra đề xuất với Washington, trong đó Iran muốn tạm gác lại việc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran cho đến khi xung đột kết thúc và vấn đề vận chuyển hàng hóa ở Vùng Vịnh được giải quyết. Tuy nhiên, Washington muốn vấn đề hạt nhân phải được giải quyết ngay từ đầu.

Một quan chức Mỹ nói rằng Tổng thống Donald Trump không hài lòng với đề xuất của Iran vì đề xuất này không đề cập đến chương trình hạt nhân của Iran.

Tổng thống Trump nhiều lần nhấn mạnh Iran không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân và kêu gọi Tehran chuyển uranium đã làm giàu cho Mỹ. Tuy nhiên, Tehran khẳng định sẽ không chuyển uranium sang nước khác.

Ngày 11/4, Mỹ và Iran đã tổ chức vòng đàm phán tại thủ đô Islamabad của Pakistan. Cả Tehran và Washington đều tuyên bố sau cuộc đàm phán rằng, hai bên chưa đạt được thỏa thuận nào về việc tìm kiếm giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột do còn nhiều bất đồng.

Trong khi thông tin chi tiết về vòng đàm phán mới vẫn chưa được công bố, Mỹ vẫn tiếp tục áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng Iran.

Trong các tuyên bố mới đây, giới chức Iran cũng nêu rõ sẽ chưa đàm phán chừng nào Mỹ còn phong tỏa các cảng của Iran. Iran coi việc nước này kiểm soát eo biển Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch với vận tải dầu mỏ toàn cầu, là quân bài chiến lược trên bàn đàm phán với Mỹ.

Các nguồn tin từ Pakistan, quốc gia đóng vai trò trung gian hòa giải, cho biết nỗ lực thu hẹp khoảng cách giữa Mỹ và Iran vẫn tiếp tục.