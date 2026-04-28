Tổng thống Trump sa thải ngay lập tức toàn bộ Hội đồng Khoa học quốc gia

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Getty).

Yolanda Gil và Keivan Stassun, 2 thành viên của Hội đồng Khoa học Quốc gia Mỹ, thông báo các thành viên hội đồng đã được thông báo vào ngày 24/4 rằng họ sẽ bị sa thải ngay lập tức.

“Đúng vậy, toàn bộ 22 thành viên hiện tại của Hội đồng Khoa học Quốc gia đã bị chấm dứt hợp đồng vào thứ Sáu (24/4), có hiệu lực ngay lập tức. Không có lý do nào được đưa ra”, tiến sĩ Gil, chuyên gia làm việc tại Viện Khoa học Thông tin của Đại học Nam California, cho biết.

Đa số các thành viên hội đồng là các học giả.

Tiến sĩ Gil nói với hãng tin Reuters rằng ủy ban này cũng có đại diện từ các phòng thí nghiệm quốc gia, các tổ chức phi lợi nhuận và ngành công nghiệp.

“Sau khi chứng kiến ​​những hành động tương tự của chính quyền đối với các cơ quan chính phủ liên bang và đặc biệt là liên quan đến nghiên cứu khoa học, hành động như vậy dường như chỉ là vấn đề thời gian”, giáo sư Stassun tại Đại học Vanderbilt cho biết.

Giáo sư Stassun cũng xác nhận thông báo của tiến sĩ Gil rằng thư chấm dứt hợp đồng ngày 24/4 không nêu rõ lý do. Ông Stassun cho biết ông thất vọng về quyết định này.

Hội đồng Khoa học Quốc gia Mỹ là một hội đồng độc lập, được thành lập năm 1950, có vai trò định hướng hoạt động của Quỹ Khoa học Quốc gia, đồng thời tư vấn cho tổng thống và Quốc hội về các chính sách khoa học và kỹ thuật.

Hội đồng bao gồm hơn 20 thành viên được bổ nhiệm với nhiệm kỳ 6 năm.

Kể từ khi nhậm chức vào đầu năm 2025, Tổng thống Donald Trump đã gây áp lực lên các thể chế độc lập.

Các chuyên gia chính trị cho rằng chính quyền của ông Trump đang cố gắng cải tổ các cơ quan này bằng cách đưa những người trung thành vào các vị trí lãnh đạo và loại bỏ những tiếng nói độc lập và có tính phản biện.

Hội đồng Khoa học Quốc gia đã chuyển các thắc mắc của họ đến Nhà Trắng.

Phản hồi về vụ việc, một quan chức Nhà Trắng cho biết các quyền hạn được Quốc hội trao cho hội đồng khi hội đồng được thành lập có thể cần được cập nhật.

Theo quan chức Nhà Trắng, hoạt động của Quỹ Khoa học Quốc gia “vẫn tiếp tục và không bị gián đoạn”.