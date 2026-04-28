Tổng thống Trump xem xét đề xuất mới của Iran về chấm dứt xung đột

Tổng thống Mỹ Donald Trump và các quan chức (Ảnh: AFP).

Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã họp với đội ngũ an ninh quốc gia vào sáng 27/4 về đề xuất hòa bình mới của Iran.

“Đã có một cuộc thảo luận sáng nay mà tôi không muốn nói trước, và tôi chắc chắn các bạn sẽ sớm nghe trực tiếp từ Tổng thống về chủ đề này”, Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt nói.

Trong bối cảnh đàm phán với Mỹ bế tắc, các nguồn tin từ Iran đầu tuần này đã tiết lộ đề xuất mới nhất của Tehran, trong đó đề nghị tạm gác lại việc thảo luận về chương trình hạt nhân của Iran cho đến khi xung đột kết thúc và các tranh chấp về vận tải hàng hải từ Vùng Vịnh được giải quyết.

Điều này khó có thể làm hài lòng Washington, bên vốn khẳng định rằng các vấn đề hạt nhân phải được xử lý ngay từ đầu.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng Iran đang cố gắng kéo dài thời gian. “Chúng ta không thể để họ đạt được mục đích đó”, ông nói trong một cuộc phỏng vấn với Fox News.

Ông nói thêm: “Họ là những nhà đàm phán rất giỏi và dày dạn kinh nghiệm. Chúng ta phải đảm bảo rằng bất kỳ thỏa thuận hay hiệp định nào được đưa ra đều phải ngăn chặn dứt điểm việc họ có thể tiến tới vũ khí hạt nhân tại bất kỳ thời điểm nào”.

Trong khi đó, ông Henry S. Ensher, một cựu quan chức cấp cao của Mỹ, cho rằng đề xuất của Iran có khả năng sẽ được chính quyền Tổng thống Trump chấp thuận để giảm bớt tác động kinh tế đang gia tăng đe dọa nền kinh tế toàn cầu.

“Ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự phải là việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz”, ông Henry S. Ensher nói.

Ông cho rằng vấn đề hạt nhân sẽ “khó giải quyết” trong thời gian tới, nhưng việc khơi thông eo biển Hormuz thì sẽ dễ thực hiện hơn.

Khi được hỏi liệu ông có tin rằng ông Trump sẽ chấp nhận đề xuất của Iran hay không, ông Ensher trả lời: “Tôi đoán họ sẽ đặt các cuộc đàm phán hạt nhân vào một khung thời gian khác... Vấn đề eo biển này dễ đạt được một giải pháp nhanh chóng hơn”.

Các nguồn tin từ bên trung gian Pakistan cho biết nỗ lực nhằm thu hẹp khoảng cách giữa Mỹ và Iran vẫn chưa dừng lại, bất chấp việc thiếu vắng các cuộc tiếp xúc trực tiếp sau khi Tổng thống Donald Trump hủy chuyến đi của các đại diện vào cuối tuần qua.

Hy vọng khôi phục các nỗ lực hòa bình trở nên bấp bênh hơn sau khi Tổng thống Trump tuyên bố hủy bỏ chuyến thăm Islamabad của đặc phái viên Steve Witkoff và con rể Jared Kushner. Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã 2 lần di chuyển đến thủ đô của Pakistan trong dịp cuối tuần.

Các nguồn tin cấp cao của Iran cho biết, đề xuất mà ông Araghchi mang đến Islamabad vào cuối tuần qua dự kiến các cuộc đàm phán sẽ theo từng giai đoạn, với vấn đề hạt nhân được gác lại ở giai đoạn đầu.

Bước đầu tiên sẽ yêu cầu chấm dứt cuộc chiến của Mỹ và Israel nhắm vào Iran, đồng thời cung cấp các đảm bảo rằng Washington không thể phát động cuộc chiến trở lại. Sau đó, các nhà đàm phán sẽ giải quyết lệnh phong tỏa của Mỹ và số phận của eo biển Hormuz, nơi Iran đặt mục tiêu mở cửa trở lại dưới sự kiểm soát của mình.

Chỉ sau đó, các cuộc đàm phán mới xem xét đến các vấn đề khác, bao gồm tranh cãi lâu nay về chương trình hạt nhân của Iran, trong đó Tehran vẫn tìm kiếm sự thừa nhận từ Mỹ về quyền làm giàu uranium cho các mục đích mà họ tuyên bố là hòa bình.

Đầu tuần này, ông Araghchi cũng đã tới Oman và Nga, nơi ông hội kiến Tổng thống Vladimir Putin và nhận được những lời ủng hộ từ một đồng minh lâu đời.

Tại Nga, ông Araghchi nói với các phóng viên rằng ông Trump đã yêu cầu đàm phán vì Mỹ không đạt được bất kỳ mục tiêu nào của mình.