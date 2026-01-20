Nga chuẩn bị đánh lớn, Ukraine phát cảnh báo khẩn cấp

Lực lượng cứu hỏa làm việc tại hiện trường vụ tập kích của Nga vào thủ đô Kiev của Ukraine ngày 13/1 (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Bộ trưởng Năng lượng Denys Shmyhal ngày 19/1 cảnh báo Nga đang chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine, nhằm mục đích làm suy yếu thêm lưới điện của nước này trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng ngày càng trầm trọng.

Cảnh báo khẩn cấp của Ukraine được đưa ra chưa đầy một tuần sau khi ông Zelensky tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong lĩnh vực năng lượng do Nga liên tục tấn công vào lưới điện.

"Trong những ngày tới, chúng ta phải hết sức cảnh giác. Nga đã chuẩn bị cho cuộc tấn công - cuộc tấn công quy mô lớn - và đang chờ thời điểm để thực hiện", ông Zelensky thông báo.

Tổng thống Zelensky kêu gọi người dân đặc biệt chú ý đến hệ thống cảnh báo không kích và chỉ thị các khu vực chuẩn bị kế hoạch ứng phó khẩn cấp trước cuộc tấn công.

“Hãy chú ý đến tất cả các cảnh báo không kích. Mọi khu vực phải sẵn sàng ứng phó nhanh nhất có thể và hỗ trợ người dân”, ông Zelensky chỉ đạo khẩn cấp.

Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Denys Shmyhal cảnh báo các cuộc tấn công của Nga sẽ nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng, bao gồm các cuộc tấn công tiềm tàng vào các cơ sở phục vụ các nhà máy điện hạt nhân của Ukraine. Ông Shmyhal cho biết ông đã cập nhật thông tin về mối đe dọa cho Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi.

"Tôi đã thông báo cho ông Grossi về việc Nga chuẩn bị cuộc tấn công quy mô lớn khác vào cơ sở hạ tầng năng lượng, các cuộc tấn công có thể nhắm vào các cơ sở và mạng lưới phục vụ các nhà máy điện hạt nhân", ông Shmyhal nói thêm.

Các quan chức Ukraine đã thảo luận về khả năng tổ chức một cuộc họp bất thường của hội đồng IAEA để đánh giá hậu quả sau các cuộc tấn công của Nga vào các cơ sở năng lượng của Ukraine.

Cảnh báo mới nhất được đưa ra sau báo cáo ngày 17/1 của cơ quan tình báo quân sự Ukraine (HUR) về kế hoạch của Nga nhằm tấn công các trạm biến áp liên kết với 3 nhà máy điện hạt nhân đang hoạt động ở miền tây và miền nam Ukraine. Mục tiêu là cắt đứt hoàn toàn nguồn cung cấp nhiệt và điện cho người dân Ukraine, HUR cho biết.

Chiến dịch kéo dài nhiều tháng của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine đã dẫn đến tình trạng cắt điện luân phiên trên khắp cả nước để tránh quá tải lưới điện, khiến hàng triệu người sống trong cảnh không có điện trong điều kiện nhiệt độ đóng băng.

Các cuộc tấn công đã làm gián đoạn việc tiếp cận nguồn nước, điện, hệ thống sưởi ấm và thực phẩm. Hàng nghìn khu chung cư bị mất điện và hệ thống sưởi ấm, đặc biệt ở thủ đô Kiev.

Ngày 19/1, Nga đã phát động các cuộc tấn công xuyên đêm vào cơ sở hạ tầng năng lượng ở "một số khu vực", khiến người dân ở 5 tỉnh của Ukraine mất điện. Các khu vực này bao gồm các tỉnh Sumy, Chernihiv và Kharkiv giáp biên giới Nga ở phía bắc, cũng như tỉnh Odesa ở phía nam và tỉnh Dnipropetrovsk ở miền trung - đông Ukraine.

Trong bối cảnh Nga gia tăng các cuộc tấn công quy mô lớn vào hạ tầng năng lượng, Ukraine đã tăng cường năng lực của phòng không mới để đối phó.

"Sẽ có một cách tiếp cận mới đối với việc sử dụng hệ thống phòng không của Không quân Ukraine, liên quan đến các nhóm hỏa lực cơ động, máy bay không người lái đánh chặn và các khí tài phòng không tầm ngắn khác. Hệ thống phòng không sẽ được chuyển đổi", ông Zelensky nói trong bài phát biểu vào tối 19/1.