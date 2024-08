Nga cảnh báo thảm họa hạt nhân trước đà tiến công của Ukraine

Nhà máy điện hạt nhân Kursk ở vùng Kursk, Nga (Ảnh: Sputnik).

"Chúng tôi kêu gọi các tổ chức quốc tế, đặc biệt là Liên hợp quốc và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), lên án ngay lập tức các hành động khiêu khích do chính quyền Kiev chuẩn bị và ngăn chặn hành vi vi phạm cả an ninh hạt nhân và an ninh của nhà máy điện hạt nhân Kursk", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố hôm 18/8.

Bà Zakharova cảnh báo những hành vi khiêu khích của quân đội Ukraine "có thể dẫn đến một thảm họa quy mô lớn ở châu Âu".

Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga được đưa ra sau khi truyền thông Nga dẫn nguồn tin chưa xác thực nói rằng Ukraine đang có kế hoạch tấn công nhà máy điện hạt nhân Kursk ở Nga và cả nhà máy điện hạt nhân hạt nhân lớn nhất châu Âu ở vùng Zaporizhia, miền Nam Ukraine. Tuy nhiên, Kiev đã bác bỏ cáo buộc.

Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo bất kỳ nỗ lực nào nhằm tạo ra "thảm họa do con người gây ra ở phần châu Âu của lục địa" sẽ phải đối mặt với "các biện pháp đối phó quân sự và kỹ thuật quân sự cứng rắn".

Nhà máy điện hạt nhân Kursk cách biên giới Ukraine 90km, nơi diễn ra các cuộc giao tranh dữ dội trong những ngày gần đây.

Theo bà Zakharova, kế hoạch của Kiev không chỉ gây ra "mối đe dọa trực tiếp" đến an ninh của nhà máy điện hạt nhân mà còn đi ngược lại các nguyên tắc của IAEA do người đứng đầu cơ quan này, Rafael Grossi, xây dựng vào năm 2022, trong bối cảnh xung đột giữa Nga và Ukraine bùng phát.

"Toàn bộ cộng đồng quốc tế nên hiểu mối đe dọa mà chính quyền Kiev gây ra cho lục địa châu Âu", bà Zakharova nói. Bà cũng khẳng định bất kỳ nỗ lực nào nhằm "đe dọa và khủng bố toàn bộ khu vực và toàn bộ cộng đồng quốc tế đều phải được ngăn chặn bằng các nỗ lực chung".

Bộ Quốc phòng Nga ngày 17/8 cho biết, cơ quan này đang xem xét nghiêm túc các báo cáo về kế hoạch của Ukraine tấn công vào nhà máy điện hạt nhân Kursk và đổ lỗi cho Moscow.

"Nếu Kiev triển khai các kế hoạch tội phạm nhằm tạo ra thảm họa tại phần lục địa châu Âu này, gây ra ô nhiễm phóng xạ trên các vùng lãnh thổ rộng lớn, Nga sẽ đáp trả cứng rắn ngay lập tức, Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Dù không đưa ra thông tin chi tiết về khả năng trả đũa nhưng Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh một kế hoạch tấn công nhằm vào nhà máy điện hạt nhân Kursk sẽ vi phạm nghị quyết của Liên hợp quốc về chống khủng bố hạt nhân.

Nhà máy Kursk đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp điện cho một số khu vực lân cận. Giao tranh giữa quân đội Nga và Ukraine ở vùng Kursk những ngày gần đây làm dấy lên lo ngại về sự an toàn hạt nhân.

Sau gần 2 tuần kể từ khi đột kích vào vùng biên giới Kursk, quân đội Ukraine tuyên bố đã tiến sâu hơn 30km và kiểm soát khu vực rộng khoảng 1.150km2.