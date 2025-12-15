Điện Kremlin đáp trả cảnh báo của NATO về cuộc chiến với Nga

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Tass).

"Thật không may, khi ông Rutte đưa ra những phát ngôn thiếu trách nhiệm như vậy, ông ấy không hiểu mình đang nói về điều gì”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố hôm 14/12.

Theo ông Peskov, phát ngôn của Tổng thư ký NATO Mark Rutte về việc chuẩn bị cho cuộc chiến với Nga đã cho thấy rằng ông không thực sự hiểu được sự tàn phá do Thế chiến II gây ra.

“Đây dường như là phát ngôn của một đại diện cho thế hệ đã quên mất Thế chiến II thực sự như thế nào”, ông Peskov nhấn mạnh.

"Tạ ơn Chúa, chúng ta được lớn lên trong một đất nước trân trọng ký ức về những gì đã xảy ra và những gì chúng ta đã làm để cứu châu Âu khỏi chủ nghĩa phát xít", người phát ngôn Điện Kremlin cho biết thêm.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte ngày 11/12 tuyên bố châu Âu phải chuẩn bị cho một cuộc xung đột vũ trang toàn diện với Nga vì đây là "mục tiêu tiếp theo của Nga".

"Chúng ta phải chuẩn bị cho quy mô chiến tranh mà thế hệ ông bà của chúng ta từng trải qua", ông Rutte nói trong bài phát biểu ở Berlin, cảnh báo châu Âu "đang gặp nguy hiểm".

Người đứng đầu NATO nhắc lại rằng Moscow có thể sẵn sàng cho một cuộc chiến với liên minh trong vòng 5 năm.

Ông Rutte cảnh báo châu Âu rằng "xung đột đang đến tận cửa nhà chúng ta". Ông cũng cho rằng không nên chủ quan trước mối đe dọa ngày càng tăng này, đồng thời kêu gọi tăng cường hỗ trợ cho Ukraine và đẩy nhanh chi tiêu cũng như sản xuất quốc phòng.

Các đồng minh NATO, được thúc đẩy bởi cuộc chiến ở Ukraine và áp lực từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã nhất trí nâng mức chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP vào năm 2035 tại hội nghị thượng đỉnh ở La Hay hồi tháng 6.

Tổng thư ký NATO ca ngợi những nỗ lực của các đồng minh trong việc tăng cường khả năng phòng thủ, lưu ý rằng sản lượng đạn pháo 155mm ở châu Âu đã tăng gấp 6 lần so với 2 năm trước.

Lãnh đạo NATO cũng tiết lộ các khoản đóng góp của đồng minh vào Danh sách Nhu cầu Ưu tiên của Ukraine (PURL), một sáng kiến ​​do NATO dẫn đầu nhằm mua vũ khí của Mỹ cho Ukraine, đã chi trả cho khoảng 75% số tên lửa Patriot và 90% số đạn dược phòng không còn lại của nước này kể từ tháng 8.

Kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra vào năm 2022, giới chức phương Tây cho rằng các nước thành viên NATO có thể trở thành mục tiêu tiếp theo của Moscow.

Tháng trước, Trung tướng Alexander Sollfrank, Tư lệnh Bộ chỉ huy tác chiến liên hợp của Đức, cho biết Đức đã sẵn sàng cho một cuộc xung đột với Nga và sẵn sàng tạo điều kiện để triển khai 800.000 binh sĩ NATO đến biên giới Nga.

Ông cũng đồng tình với các cảnh báo trước đó của NATO rằng nếu Nga tiếp tục đẩy mạnh chương trình tái vũ trang, họ có thể đủ sức phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào NATO từ năm 2029.

Tuy nhiên, Moscow nhiều lần bác bỏ cáo buộc cho rằng Nga có kế hoạch tấn công NATO. Ngược lại, Moscow bày tỏ lo ngại việc NATO tăng cường lực lượng ở châu Âu. Điện Kremlin cảnh báo, Nga không đe dọa bất kỳ ai, nhưng sẽ không phớt lờ các hành động có thể gây nguy hiểm đối với lợi ích của mình.