Nga cảnh báo Mỹ về hành động “nguy hiểm” ở Iran

Ảnh vệ tinh chụp nhà máy điện hạt nhân Bushehr, Iran vào tháng 5/2025 (Ảnh: Reuters).

"Chúng tôi tin rằng các cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân là vô cùng nguy hiểm… Do vậy, về phía Nga, với lập trường hết sức có trách nhiệm về vấn đề này, đã nhiều lần bày tỏ mối lo ngại của mình", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố hôm nay 23/3.

Ông Peskov cho biết các cuộc tấn công của Mỹ và Israel gần nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran có thể gây ra hậu quả không thể khắc phục được.

Người phát ngôn Điện Kremlin cho rằng cuộc xung đột ở Iran lẽ ra nên được hướng tới một giải pháp chính trị và ngoại giao.

"Đây là cách duy nhất có thể giúp xoa dịu hiệu quả tình hình căng thẳng khốc liệt đang diễn ra trong khu vực”, ông Peskov nhấn mạnh.

Nhà máy Bushehr, nằm dọc theo vịnh Ba Tư, cách Tehran khoảng 1.200km về phía nam, được xây dựng với sự hỗ trợ của Nga và đi vào hoạt động năm 2011. Nhà máy có công suất khoảng 1.000 megawatt.

Tuần trước, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IEA) cho biết một vật thể đã đánh trúng khu vực cách địa điểm này khoảng 350m. IEA cảnh báo các cuộc tấn công gần các cơ sở hạt nhân vi phạm những nguyên tắc an toàn then chốt. Tập đoàn năng lượng hạt nhân nhà nước Nga Rosatom cũng đã lên án vụ tấn công.

Rosatom cho biết một cuộc tấn công đã được thực hiện "trên khu vực liền kề với tòa nhà của cơ quan đo lường, nằm trong khuôn viên nhà máy điện hạt nhân Bushehr, rất gần với tổ máy phát điện đang hoạt động".

Rosatom kêu gọi tất cả các bên liên quan trong xung đột nỗ lực tối đa để giảm leo thang xung quanh cơ sở hạt nhân này.

Vụ tập kích khu vực nhà máy điện hạt nhân Bushehr diễn ra trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ, Israel với Iran leo thang.

Cuối tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa sẽ tấn công các nhà máy điện của Iran nếu nước này không mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz.

Đáp lại, Iran dọa sẽ tấn công các cơ sở nước và năng lượng tại Israel và các quốc gia Vùng Vịnh, bao gồm cả các nhà máy điện. Quân đội Iran cho biết, họ sẽ đóng hoàn toàn eo biển Hormuz đối với tất cả tàu thuyền, không chỉ các tàu của “đối thủ”, nếu hạ tầng năng lượng của nước này bị tấn công.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko hôm nay tuyên bố tình hình ở eo biển Hormuz sẽ ổn định ngay khi cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel với Iran kết thúc.

"Trước hết, chúng tôi kêu gọi giải quyết hoàn toàn cuộc xung đột, chấm dứt sự gây hấn của Mỹ và Israel đối với Iran. Mọi việc đang xảy ra ở eo biển Hormuz đều là hậu quả trực tiếp của chiến dịch bất hợp pháp này”, ông Rudenko cảnh báo.

Theo nhà ngoại giao Nga, "ngay khi chiến tranh kết thúc, tình hình ở eo biển Hormuz sẽ bình thường trở lại”.

Trong cuộc họp báo hôm nay, khi được hỏi về lời đe dọa của Tổng thống Mỹ về việc “phá hủy” các nhà máy điện của Iran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lin Jian cảnh báo: “Nếu chiến tranh leo thang hơn nữa và tình hình xấu đi một lần nữa, toàn bộ khu vực có thể bị đẩy vào tình trạng không thể kiểm soát”.

“Việc sử dụng vũ lực chỉ dẫn đến một vòng xoáy luẩn quẩn”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói thêm, đồng thời cho rằng cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel với Iran đáng lẽ không nên nổ ra ngay từ đầu.

Trong diễn biến mới nhất báo hiệu tình hình căng thẳng hạ nhiệt, Tổng thống Trump hôm nay tuyên bố “chỉ thị cho Bộ Chiến tranh Mỹ hoãn mọi cuộc tấn công quân sự nhằm vào các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran trong thời hạn 5 ngày, tùy thuộc vào sự thành công của các cuộc họp và thảo luận đang diễn ra”.

Ông Trump cho biết cuộc đàm phán "sâu rộng, chi tiết và mang tính xây dựng" với Iran sẽ tiếp diễn trong tuần này.