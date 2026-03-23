Nga cảnh báo hậu quả nghiêm trọng với Mỹ - Israel khi tấn công Iran

“Những gì Mỹ đang làm cùng với Israel sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng, và tác động của nó sẽ kéo dài trong một thời gian rất dài”, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn hôm 21/3.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng cảnh báo việc sát hại các nhà lãnh đạo Iran sẽ gây ra những hậu quả rất nghiêm trọng.

Ông Peskov chỉ ra rằng việc sát hại các nhà lãnh đạo Iran là vấn đề thực tế mà thế giới đang phải đối mặt, đồng thời bày tỏ hy vọng điều này sẽ không trở thành chuyện bình thường.

"Đây là điều bất thường và sẽ gây ra những hậu quả rất nghiêm trọng. Điều này chắc chắn sẽ dẫn đến những hậu quả", ông Peskov tuyên bố.

"Tôi không nghĩ rằng bất kỳ ai có lý trí bình thường có thể dự đoán những diễn biến tiếp theo, nhưng rõ ràng là không có điều gì tốt đẹp đang xảy ra", ông Peskov nói thêm.

Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết, ý định ban đầu là thay đổi chính quyền ở Iran đã được Mỹ và Israel tuyên bố ngay từ đầu chiến dịch quân sự. Tuy nhiên, theo ông Peskov, tất cả các hành động tiếp theo sẽ thúc đẩy sự đoàn kết mạnh mẽ hơn nữa của người dân Iran xung quanh ban lãnh đạo của họ.

“Giờ đây chúng ta đều thấy một điều rõ ràng: mỗi hành động như vậy đều dẫn đến sự đoàn kết lớn hơn của người dân Iran xung quanh ban lãnh đạo của họ”, ông nói.

Quan chức Nga thừa nhận “cuộc chiến (ở Trung Đông) đang có xu hướng mở rộng phạm vi”.

Iran đang đối mặt cuộc khủng hoảng lãnh đạo nghiêm trọng nhất kể từ “Cách mạng Hồi giáo 1979”. Sau loạt đòn không kích phối hợp của Mỹ và Israel bắt đầu từ ngày 28/2 đến nay, nhiều nhân vật cấp cao của Iran đã thiệt mạng, bao gồm Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) Mohammad Pakpour, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao (SNSC) Ali Larijani, Bộ trưởng Quốc phòng Aziz Nasirzadeh, Bộ trưởng Tình báo Esmail Khatib, chỉ huy lực lượng tình nguyện bán vũ trang Basij Gholamreza Soleimani.

Trong các thông điệp gần đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin đều bày tỏ sự ủng hộ kiên định và tình đoàn kết của Nga với Iran.

“Tổng thống Vladimir Putin chúc nhân dân Iran vượt qua những thử thách khắc nghiệt, đồng thời nhấn mạnh trong thời điểm khó khăn này, Moscow vẫn là người bạn trung thành và đối tác đáng tin cậy của Tehran”, Điện Kremlin dẫn tuyên bố của Tổng thống Putin trong thông điệp chúc mừng Iran nhân dịp lễ Nowruz.