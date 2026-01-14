Nga cảnh báo hành động "không thể chấp nhận" của Mỹ với Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova (Ảnh: Sputnik).

“Những lời đe dọa từ Washington về việc phát động các cuộc tấn công quân sự mới trên lãnh thổ của Cộng hòa Hồi giáo Iran là không thể chấp nhận được”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nêu rõ trong một tuyên bố hôm 13/1.

Bà Zakharova cho biết Nga kiên quyết lên án mọi sự can thiệp từ bên ngoài mang tính kích động vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran, đồng thời cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Iran cũng có thể gây mất ổn định toàn bộ khu vực Trung Đông.

“Diễn biến của tình hình chính trị trong nước, cùng với sự suy giảm của các cuộc biểu tình vốn bị kích động trong những ngày gần đây, cho phép chúng tôi kỳ vọng vào sự ổn định dần dần của tình hình”, bà Zakharova nói thêm.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cũng đổ lỗi cho các lệnh trừng phạt của phương Tây về cuộc khủng hoảng kinh tế ở Iran, yếu tố đã kích hoạt các cuộc biểu tình.

Theo bà Zakharova, phương Tây đã “gây sức ép” lên Iran trong nhiều năm thông qua các biện pháp trừng phạt, đồng thời cho rằng các lệnh trừng phạt đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân.

Theo nhà ngoại giao Nga, Moscow đang duy trì liên lạc với các phái bộ ngoại giao tại Iran, những cơ quan này vẫn đang hoạt động bình thường và giữ liên hệ với các công dân Nga.

Các cuộc biểu tình bùng phát tại một số thành phố của Iran vào tháng 12 năm ngoái, khi giá trị đồng nội tệ chạm mức thấp kỷ lục. Các cuộc biểu tình nhanh chóng lan sang các thành phố khác và chuyển sang mang tính chính trị và bạo lực, đánh dấu đợt bất ổn nghiêm trọng nhất trong những năm gần đây.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần này tuyên bố Washington đang cân nhắc các “lựa chọn mạnh mẽ” đối với Iran trong bối cảnh bất ổn. Mỹ đã cảnh báo công dân nước này “rời khỏi Iran” ngay lập tức.

Quân đội Mỹ cho biết, tại Trung Đông họ đang “bố trí lực lượng bao trùm đầy đủ các năng lực tác chiến nhằm bảo vệ binh sĩ của mình, các đối tác, đồng minh và lợi ích của Mỹ”.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 12/1 tuyên bố Tổng thống Mỹ đang cân nhắc tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran để ngăn chặn hành động bạo lực với người biểu tình.

Bà Leavitt cho biết có nhiều người đang thiệt mạng trên đường phố, trong bối cảnh các cuộc biểu tình bùng phát ở Iran.

Trong khi đó, Iran cảnh báo họ có thể nhắm mục tiêu vào các lực lượng Mỹ ở Trung Đông nếu Washington tìm cách can thiệp.

Bộ Ngoại giao Iran cho biết một kênh liên lạc vẫn đang được duy trì giữa nhà ngoại giao hàng đầu của Iran là ông Abbas Araghchi và đặc phái viên của Tổng thống Trump, bất chấp việc hai nước không có quan hệ ngoại giao.