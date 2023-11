Nga bắn hạ tiêm kích, tấn công sở chỉ huy Ukraine ở mặt trận miền nam

Binh sĩ Nga tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine (Ảnh: Sputnik).

"Máy bay chiến đấu của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã bắn hạ một máy bay MiG-29 của Không quân Ukraine gần thành phố Krasnoarmeisk thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk (tự xưng)", Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố hôm 16/11.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết, lực lượng quân sự nước này đã phá hủy một sở chỉ huy của Ukraine ở khu vực Zaporizhia trong ngày hôm qua.

"Một sở chỉ huy của Lữ đoàn Xung kích Sơn cước số 128 của quân đội Ukraine đã bị phá hủy gần khu định cư Dimitrovo ở vùng Zaporizhia", Bộ Quốc phòng Nga xác nhận.

Tại mặt trận Zaporizhia ở miền Nam Ukraine, các lực lượng Nga đã gây thiệt hại cả về nhân lực và trang thiết bị cho 3 lữ đoàn quân đội Ukraine.

"Tổn thất của đối phương ở hướng đó lên tới 100 người, 2 xe tăng, 2 xe chiến đấu bọc thép và một pháo Giatsint-B", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Tại khu vực Donetsk, lực lượng Nga tuyên bố đẩy lùi 14 cuộc tấn công của quân đội Ukraine trong một ngày, gây thiệt hại nặng nề cho đối phương.

"240 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng và bị thương, một xe tăng và 3 phương tiện cơ giới đã bị phá hủy trong 24 giờ. Lực lượng Nga đã phá hủy hệ thống pháo tự hành M109 Paladin do Mỹ sản xuất, 2 pháo tự hành Krab do Ba Lan sản xuất, 3 hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất và 1 pháo chống tăng MT-12 Rapira", quân đội Nga thông báo.

Tại khu vực phía nam Donetsk, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các lực lượng Nga đã gây thiệt hại cho hai lữ đoàn quân đội Ukraine, loại khỏi vòng chiến đấu khoảng 70 binh sĩ và hai khẩu pháo trong 24 giờ giao tranh.

"Ở hướng nam Donetsk, các đơn vị của nhóm tác chiến phía Đông phối hợp cùng máy bay chiến đấu và pháo binh đã gây tổn thất về nhân lực và trang thiết bị của Lữ đoàn tấn công đường không số 79 và Lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ số 128 của quân đội Ukraine tại các khu vực gần các khu định cư Konstantinovka và Ugledar tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk (tự xưng)", phía Nga cho biết thêm.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, tổn thất của Ukraine ở hướng nam Donetsk trong 24 giờ qua lên tới 70 quân nhân, 2 xe chiến đấu bọc thép và 2 xe bán tải. Ngoài ra, 1 pháo tự hành Krab do Ba Lan sản xuất và 1 pháo FH70 do Anh sản xuất cũng bị phá hủy.

Bản đồ Ukraine (Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ).

Trong khi đó, ở mặt trận Krasny Liman, Nga cũng tuyên bố đẩy lùi cuộc tấn công của quân đội Ukraine, khiến 175 binh sĩ Ukraine thiệt mạng và bị thương, đồng thời phá hủy 2 xe bán tải và 2 hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất.

"Theo hướng Krasny Liman, các đơn vị của nhóm tác chiến Trung tâm, các cuộc tấn công của máy bay chiến đấu và hỏa lực pháo binh đã đẩy lùi cuộc tấn công của nhóm tấn công thuộc lữ đoàn đặc nhiệm Azov số 12 gần khu định cư Chervonaya Dibrova ở Cộng hòa Nhân dân Lugansk (tự xưng)", Bộ Quốc phòng Nga xác nhận.

Quân đội Nga cho biết, ở hướng Kherson, khoảng 70 binh sĩ Ukraine đã bị hạ, 2 phương tiện cơ giới, 1 pháo tự hành M109 Paladin và 1 pháo M777 do Mỹ sản xuất và 1 pháo Msta-B đã bị phá hủy trong 24 giờ giao tranh giữa lực lượng vũ trang hai bên.

Các hệ thống phòng không của Nga cũng phá hủy 26 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trong một ngày.

Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng vũ trang Nga đã phá hủy 536 máy bay chiến đấu, 254 máy bay trực thăng, 8.960 máy bay không người lái, 441 hệ thống tên lửa đất đối không, 13.426 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 1.184 hệ thống pháo phóng loạt, 7.121 pháo dã chiến và súng cối cùng các loại vũ khí khác của Ukraine kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt.