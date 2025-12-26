NATO vạch kế hoạch 3 lớp đảm bảo an ninh cho Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thư ký NATO Mark Rutte (Ảnh: Reuters).

Euromaidan Press ngày 26/12 đưa tin, trong cuộc phỏng vấn với báo Bild, Tổng thư ký NATO Mark Rutte nói rằng Ukraine cần nhận được những đảm bảo an ninh lâu dài và vững chắc để ngăn chặn các hoạt động quân sự của Nga tái diễn trong tương lai.

Tổng thư ký NATO nói rằng an ninh lâu dài của Ukraine phải được đảm bảo sau một thỏa thuận ngừng bắn hoặc thỏa thuận hòa bình. Ông Rutte đã vạch ra kế hoạch 3 lớp để đảm bảo an ninh cho Ukraine.

Trước hết, lực lượng vũ trang Ukraine phải duy trì được năng lực và sự kiên cường.

“Họ đang làm những điều phi thường trong cuộc chiến này, nhưng họ cũng cần phải có khả năng bảo vệ đất nước sau chiến tranh hoặc sau một thỏa thuận ngừng bắn dài hạn”, ông Rutte nhấn mạnh.

Thứ hai, một “liên minh các nước thiện chí” do Pháp và Anh dẫn đầu - với sự tham gia của Đức và các nước khác - sẽ hỗ trợ Ukraine không chỉ về mặt quân sự.

“Liên minh này sẽ cung cấp mọi thứ cần thiết để đảm bảo Nga không tái diễn hành động (quân sự)”, ông Rutte nói thêm.

Thứ ba, Mỹ sẽ đóng vai trò răn đe quan trọng. Ông Rutte cho biết, “Tổng thống Mỹ đã tuyên bố hồi tháng 8 rằng ông ấy muốn tham gia” vào nỗ lực này.

Theo Tổng thư ký NATO, mặc dù Nga vẫn tiếp tục chiến dịch quân sự ở Ukraine, nhưng bước tiến mà Nga đạt được về quân sự trong năm 2025 không đáng kể.

Ông Rutte cho biết Nga chỉ kiểm soát một phần nhỏ lãnh thổ ở Ukraine từ đầu năm đến nay và Moscow phải chịu tổn thất lớn.

“Theo ước tính của chúng tôi, có tới 1,1 triệu người thiệt mạng hoặc bị thương ở phía Nga”, ông Rutte nói thêm.

Ông Rutte cảnh báo nếu Nga kiểm soát toàn bộ Ukraine, hậu quả đối với NATO sẽ rất nghiêm trọng. Ông nhấn mạnh việc hỗ trợ Ukraine ngay bây giờ là hành động khôn ngoan hơn về mặt chiến lược so với việc đối mặt với một nước Nga chiến thắng sau này.

Trong một diễn biến có liên quan, ông Mykhailo Podolyak, cố vấn của Văn phòng Tổng thống Ukraine, ngày 26/12 cho biết 4 quốc gia châu Âu sẵn sàng gửi quân đến Ukraine sau khi chiến tranh kết thúc gồm Pháp, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ và Anh.

Theo quan chức Ukraine, các nước phải tham gia vào việc răn đe Nga và triển khai các đơn vị gìn giữ hòa bình. Ukraine không có ý định gánh vác trách nhiệm này một mình.

Ông Podolyak xác nhận Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Đức và Anh đã đồng ý triển khai quân đội tới Ukraine hậu xung đột, trong khi các quốc gia khác đang xem xét khả năng này.

Theo ông Podolyak, mỗi quốc gia đều có lợi ích riêng của mình. Ví dụ, Thổ Nhĩ Kỳ muốn ngăn chặn kịch bản Nga tạo ra các vấn đề về an ninh, kinh tế và thương mại ở Biển Đen.

“Nhìn chung, cuộc chiến này sẽ dẫn đến việc định hình lại hoàn toàn không gian châu Âu. Ukraine sẽ xích lại gần châu Âu càng nhanh càng tốt”, cố vấn của Tổng thống Ukraine dự đoán.

Trước đó, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết, nếu có sự đảm bảo an ninh từ Mỹ và châu Âu, lực lượng gìn giữ hòa bình phương Tây có thể sử dụng vũ lực chống lại quân đội Nga trong trường hợp lệnh ngừng bắn bị vi phạm ở Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sự hiện diện của quân đội châu Âu không có nghĩa là họ sẽ chiến đấu thay Ukraine, mà sẽ làm giảm mức độ đối đầu của Nga.