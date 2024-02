NATO thừa nhận đánh giá sai về chiến sự Nga - Ukraine

Đô đốc Rob Bauer, chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO (Ảnh: UP).

Một chỉ huy cấp cao của NATO nói với Financial Times rằng phương Tây đã đánh giá quá cao cơ hội đạt được đà tiến trên chiến trường của Ukraine trước Nga vào năm ngoái. Bình luận của ông được đưa ra sau cuộc phản công bất thành của Kiev từ giữa năm 2023 và việc Ukraine mất thành phố chiến lược Avdiivka tuần trước.

Trong bài trả lời phỏng vấn đăng tải hôm 19/2, Đô đốc Rob Bauer, chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO, thừa nhận rằng các cường quốc phương Tây đã "quá lạc quan về tình hình cuộc chiến năm 2023".

Ông Bauer, người đứng đầu lực lượng vũ trang Hà Lan từ năm 2017 đến năm 2021, thừa nhận phương Tây tin rằng "nếu chúng tôi cung cấp cho Ukraine đạn dược và sự huấn luyện mà họ cần, họ sẽ giành chiến thắng". Tuy nhiên, tình hình thực tế đã không diễn ra như kỳ vọng.

Đồng thời, ông cảnh báo NATO và Ukraine không nên "quá bi quan vào năm 2024", nói rằng bất chấp những bước lùi gần đây, Ukraine vẫn là một quốc gia có chủ quyền và thực tế đáng lưu ý là Kiev đã giành lại 50% lãnh thổ mà Nga kiểm soát từ năm 2022.

Nhận xét của ông diễn ra sau Hội nghị An ninh Munich tuần trước, chủ yếu xoay quanh tình hình chiến sự ở Ukraine. Financial Times đưa tin, bầu không khí tại sự kiện năm nay hoàn toàn khác so với sự kiện năm 2023, nhấn mạnh rằng "sự lạc quan đã chuyển sang trạng thái u ám hơn", khi phương Tây nhận ra Ukraine cần lượng lớn vũ khí nhưng họ chưa thể đáp ứng.

Politico đưa tin ngày 18/2 rằng một số quan chức đã cảnh báo rằng Ukraine có thể sẽ thua trong cuộc xung đột trừ khi Mỹ phê duyệt thêm khoản viện trợ 60 tỷ USD, vốn đang bị đình trệ tại Quốc hội nước này do mâu thuẫn giữa phe Cộng hòa và Dân chủ.

Theo báo Mỹ, các quan chức "có vẻ không chắc chắn về viễn cảnh có lợi cho Ukraine" ngay cả khi Kiev có viện trợ mới của Mỹ. Hiện tại, kế hoạch của phương Tây dường như chỉ đơn giản là "ngăn cho quân đội Ukraine không bị sụp đổ", Politico cho biết.

Cả Mỹ và Ukraine chưa bình luận về thông tin này.