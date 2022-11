NATO tăng cường hiện diện ở Biển Đen và Baltic

Các tàu chiến NATO trong một cuộc tập trận ở Bulgaria (Ảnh: Getty).

Phát biểu bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO ở thủ đô Bucharest, Romania hôm 28/11, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng, châu Âu đang đối mặt với "cuộc khủng hoảng an ninh lớn nhất trong một thế hệ". Do vậy, ông nhấn mạnh việc cần thiết phải tăng cường phòng thủ an ninh ở các khu vực quan trọng chiến lược trong bối cảnh Nga tiếp tục chiến dịch quân sự ở Ukraine.

"NATO đang và sẽ tăng cường hiện diện từ vùng Baltic đến Biển Đen. Chúng ta thiết lập các nhóm tác chiến mới, trong đó có nhóm do Pháp dẫn dắt ở Romania. Các máy bay chiến đấu của Canada cũng hỗ trợ bảo vệ bầu trời, tên lửa phòng không Patriot của Mỹ giúp tăng cường phòng thủ của các bạn", Tổng thư ký Stoltenberg cho hay.

Ông nhấn mạnh: "Điều này phát đi một thông điệp rõ ràng rằng NATO luôn ở đây. Chúng tôi sẽ làm mọi việc cần thiết để bảo vệ tất cả đồng minh".

Trả lời câu hỏi về triển vọng Thụy Điển, Phần Lan gia nhập NATO, ông cho biết, ông tin rằng toàn bộ 30 thành viên của liên minh cuối cùng sẽ phê chuẩn, nhưng không thể khẳng định khi nào bởi Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary vẫn chưa chấp thuận.

Đánh giá tầm quan trọng của hai ứng viên này, ông Stoltenberg cho hay, Thụy Điển và Phần Lan sẽ giúp củng cố an ninh ở sườn đông của khối NATO, đặc biệt ở Baltic.