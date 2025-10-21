Mỹ tuyên bố sở hữu vũ khí tiên tiến bí mật vượt xa Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Phát biểu trong cuộc gặp với Thủ tướng Australia Anthony Albanese tại Nhà Trắng ngày 20/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết kho vũ khí của Mỹ hiện bao gồm nhiều hệ thống vũ khí tiên tiến mà “nhiều người thậm chí còn chưa biết tới”.

Chủ nhân Nhà Trắng đồng thời khẳng định nước này vượt trội Trung Quốc trong hầu hết các lĩnh vực quân sự.

Tuyên bố được ông đưa ra nhằm đáp lại câu hỏi của phóng viên về ưu thế quân sự của Mỹ so với Trung Quốc.

“Chúng ta có những loại vũ khí mà nhiều người còn chưa biết đến… Chúng ta vượt xa Trung Quốc trong mọi lĩnh vực quân sự, ngoại trừ việc họ đang đóng nhiều tàu chiến hơn, nhưng chúng ta sẽ sớm bắt kịp họ”, ông Trump nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông đã khởi xướng việc phát triển những hệ thống này từ 4 năm trước. “Bốn năm trước, tôi đã tái thiết toàn bộ lực lượng vũ trang”, ông nói thêm.

Ông nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng lớn của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong năng lực phòng thủ và tác chiến hiện đại.

“Chúng ta vượt xa Trung Quốc về AI và cả về sức mạnh quân sự, xét từ góc độ vũ khí tinh vi. Chúng ta có những loại vũ khí mà nhiều người thậm chí còn không biết là chúng tồn tại”, ông cho biết.

Cuộc gặp giữa ông Trump và ông Albanese tập trung vào hợp tác song phương trong các lĩnh vực quốc phòng và thương mại, bao gồm việc triển khai hiệp ước an ninh AUKUS giữa Mỹ, Anh và Australia.

Australia sẵn sàng cung cấp cho Mỹ quyền tiếp cận các kim loại đất hiếm của mình. Đổi lại, Canberra kỳ vọng không chỉ nhận được các khoản đầu tư từ Washington mà còn tăng cường hợp tác quân sự, bao gồm việc mua tàu ngầm hạt nhân theo thỏa thuận AUKUS.

Mỹ cần đất hiếm để sản xuất tiêm kích F-35, tên lửa hành trình Tomahawk và máy bay không người lái Predator bởi nguồn cung trong nước không đủ. Trong khi đó, do căng thẳng thương mại với Trung Quốc, việc mua đất hiếm từ Bắc Kinh ngày càng khó khăn.

Giữa bối cảnh căng thẳng Mỹ - Trung leo thang, Washington đang tìm kiếm nguồn cung đất hiếm thay thế. Vấn đề này nằm trong chương trình nghị sự giữa Thủ tướng Anthony Albanese và Tổng thống Trump tại Nhà Trắng ngày 20/10. Hai bên đã ký một thỏa thuận được chuẩn bị trong suốt 4-5 tháng trước đó.

“Trong khoảng một năm nữa, Mỹ sẽ có nhiều khoáng sản quan trọng và đất hiếm đến mức không biết phải làm gì với chúng”, ông Trump nhấn mạnh.

Mỹ và Australia sẽ cùng đầu tư hơn 3 tỷ USD vào các dự án liên quan đến kim loại quan trọng, với tổng giá trị tài nguyên có thể khai thác lên tới 53 tỷ USD. Ngoài ra, Lầu Năm Góc còn dự định đầu tư xây dựng một nhà máy chế biến gallium tại miền Tây Australia với công suất 100 tấn mỗi năm.

Trung Quốc hiện sở hữu trữ lượng đất hiếm lớn nhất thế giới, khoảng 44 triệu tấn, tương đương 70% nguồn cung toàn cầu. Brazil đứng thứ hai (21 triệu tấn), tiếp theo là Ấn Độ (5,7 triệu tấn) và Australia (5,7 triệu tấn). Mỹ chỉ có 1,9 triệu tấn, với duy nhất một mỏ đất hiếm đang hoạt động, nhưng vẫn phải gửi quặng sang Trung Quốc để tinh chế.

Australia có thể trở thành nhà cung cấp tiềm năng cho Mỹ, đặc biệt sau khi chính phủ nước này hồi tháng 4 công bố kế hoạch đầu tư lớn nhằm xây dựng kho dự trữ chiến lược các khoáng sản quan trọng, nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định và giảm phụ thuộc vào Trung Quốc.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng hạ tầng công nghiệp của Australia còn kém phát triển, khiến chi phí chế biến đất hiếm vẫn rất cao. Theo ước tính của một số chuyên gia, các doanh nghiệp Mỹ sẽ cần ít nhất 5 năm để thay thế hoàn toàn nguồn cung từ Trung Quốc.

Đổi lại quyền tiếp cận đất hiếm, Australia kỳ vọng nhận được tàu ngầm hạt nhân từ Mỹ theo thỏa thuận AUKUS, trở thành quốc gia thứ hai sau Anh sở hữu loại vũ khí này.

Sau cuộc gặp hôm qua, Australia được cho là sẽ mua các phương tiện ngầm không người lái Anduril của Mỹ trị giá 1,2 tỷ USD. Ngoài ra, Canberra sắp nhận lô trực thăng Apache đầu tiên theo hợp đồng 2,6 tỷ USD và sẽ đầu tư thêm 2 tỷ USD để nâng cấp hệ thống phòng không, trong đó có mua các sản phẩm do Mỹ sản xuất.

Tuy nhiên, việc triển khai đang gặp trở ngại do chính sách “Nước Mỹ trên hết” của ông Trump, khiến chính quyền hiện tại nghi ngờ khả năng Mỹ có thể sản xuất đủ số tàu ngầm cho cả mình và Australia.