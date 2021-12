Mỹ trừng phạt thực thể Trung Quốc bị nghi phát triển vũ khí kiểm soát não

Dân trí Mỹ đưa vào "danh sách đen" 12 thực thể của Trung Quốc với cáo buộc hỗ trợ quân đội của Bắc Kinh phát triển vũ khí kiểm soát trí não.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo (Ảnh: Reuters).

Bộ Thương mại Mỹ ngày 16/12 cập nhật "danh sách đen", bổ sung thêm hơn 30 công ty, cá nhân, thực thể từ các nước như Trung Quốc, Georgia, Iran, Malaysia và Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong số các thực thể bị Mỹ trừng phạt có 24 tổ chức có trụ sở tại Trung Quốc. Cụ thể, Học viện Khoa học Quân y Trung Quốc và 11 viện nghiên cứu bị cáo buộc đã "sử dụng các quy trình công nghệ sinh học để hỗ trợ mục đích quân sự của Bắc Kinh, bao gồm vũ khí kiểm soát trí não".

Lệnh trừng phạt cũng nhằm vào 3 công ty bị cáo buộc phân phối hay có ý định phân phối mặt hàng có xuất xứ từ Mỹ cho các chương trình tên lửa của Iran.

"Hôm nay, Cục Công nghiệp và An ninh thuộc Bộ Thương mại Mỹ đã hành động để đối phó các mối đe dọa với an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Mỹ do những nỗ lực của Trung Quốc nhằm phát triển và triển khai công nghệ sinh học và các công nghệ khác cho các mục đích quân sự", thông báo viết.

"Ứng dụng công nghệ sinh học và tiên tiến trong y học có thể cứu sống mạng người. Thật không may, Trung Quốc lại lựa chọn những công nghệ này để kiểm soát người dân. Chúng tôi không thể cho phép hàng hóa, công nghệ và phần mềm hỗ trợ khoa học y tế và công nghệ sinh học của Mỹ bị chuyển hướng sang các mục đích sử dụng trái với an ninh quốc gia của Mỹ", Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết.

Bộ Thương mại Mỹ không nêu chi tiết về "vũ khí kiểm soát não bộ" mà họ cáo buộc Trung Quốc đang phát triển, nhưng thêm hơn 10 thực thể khác vào "danh sách đen" vì hoạt động bị cáo buộc là "hỗ trợ hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc".

Đức Hoàng

Theo Sputnik