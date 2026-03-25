Mỹ nghi đưa thêm hàng nghìn quân đến Trung Đông, Iran quyết chiến

Máy bay chiến đấu trên tàu sân bay Mỹ tham gia chiến dịch tập kích Iran (Ảnh: Reuters).

"Lực lượng vũ trang hùng mạnh của Iran luôn tự hào, chiến thắng và kiên định trong nỗ lực bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Iran. Con đường này sẽ tiếp tục cho đến khi giành được chiến thắng hoàn toàn", đài truyền hình nhà nước Iran dẫn lời Thiếu tướng Ali Abdollahi Aliabadi thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam-al Anbiya của quân đội Iran tuyên bố hôm 24/3.

Ông Abdollahi nói rằng Mỹ và Israel đang tìm cách rút lui khỏi cuộc xung đột mà họ đã khởi xướng.

Tướng Abdollahi cho rằng Mỹ "hiểu rõ thực tế trên chiến trường và nhận thấy mình đang sa lầy trong cuộc chiến, nên đã tìm đến các nhà lãnh đạo của một số quốc gia để tìm lối thoát sau khi mất hy vọng đạt được các mục tiêu của mình".

Tuyên bố của tướng cấp cao Iran được đưa ra trong bối cảnh Mỹ được cho là lên kế hoạch triển khai thêm hàng nghìn binh sĩ tới Trung Đông.

Reuters dẫn các nguồn tin cho biết Lầu Năm Góc dự kiến điều hàng nghìn binh sĩ thuộc Sư đoàn Dù 82 tinh nhuệ đến Trung Đông.

Báo Wall Street Journal cũng đưa tin tương tự, đồng thời ước tính số lượng binh sĩ bổ sung là 3.000 người.

Theo lời hai quan chức Mỹ, mệnh lệnh bằng văn bản để điều binh sĩ thuộc Sư đoàn Dù 82 của quân đội Mỹ tới Trung Đông dự kiến ​​sẽ được ban hành trong những giờ tới.

Thông tin trên được đưa ra sau các báo cáo về việc 5.000 lính thủy quân lục chiến và hải quân Mỹ, cùng với một tàu tấn công đổ bộ, được điều đến khu vực này.

Tổng thống Trump đã nhiều lần khẳng định ông không muốn đưa quân đội Mỹ vào Iran, nhưng cũng không loại trừ khả năng này.

Sky News và NBC News đưa tin Tổng thống Trump đã phê duyệt kế hoạch điều động hơn 1.000 binh sĩ thuộc Sư đoàn Dù 82 đến Trung Đông.

Sư đoàn Dù 82 là một đơn vị đổ bộ đường không tinh nhuệ.

Tổng thống Mỹ ngày 24/3 một lần nữa tuyên bố “chiến thắng” trong cuộc chiến với Iran, đồng thời để ngỏ khả năng tiếp tục các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này nếu các cuộc đàm phán thất bại.

“Chúng ta đã chiến thắng, bởi vì cuộc chiến này đã kết thúc, chỉ có truyền thông giả mạo mới muốn kéo dài nó”, ông Trump nói trong Phòng Bầu dục, chỉ trích mạnh mẽ việc truyền thông đưa tin về cuộc xung đột leo thang.

“Họ không thể làm gì được. Ví dụ, nếu tôi muốn phá hủy nhà máy điện đó, nhà máy điện rất lớn và mạnh đó, họ cũng không thể làm gì được”, ông Trump nói thêm.

Cuối tuần trước, ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ “phá hủy” các nhà máy điện của Iran nếu eo biển Hormuz không được mở cửa trở lại trước tối 24/3.

Tuy nhiên, đến sáng 24/3, ông đã thay đổi lập trường, nói rằng Mỹ và Iran đã có những “cuộc đàm phán hiệu quả” và ông sẽ tạm hoãn việc tấn công các cơ sở năng lượng của Iran trong 5 ngày.

Trong khi đó, các quan chức Iran phủ nhận nước này đang đàm phán với Mỹ, khẳng định cuộc chiến vẫn tiếp tục và đặt ra các điều kiện chấm dứt xung đột.