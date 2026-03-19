Mỹ tính điều thêm hàng nghìn quân, “lên dây cót” mở rộng chiến dịch Iran

Tàu sân bay Mỹ tham gia chiến dịch tập kích Iran (Ảnh: Reuters).

Reuters dẫn nguồn tin từ quan chức Mỹ cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang xem xét việc triển khai hàng nghìn binh sĩ Mỹ để tăng cường cho chiến dịch quân sự ở Trung Đông. Động thái này diễn ra trong bối cảnh quân đội Mỹ chuẩn bị cho các bước tiếp theo có thể diễn ra trong chiến dịch tập kích Iran.

Việc triển khai này có thể giúp Tổng thống Trump có thêm lựa chọn khi cân nhắc mở rộng hoạt động của Mỹ, trong khi cuộc chiến với Iran đã bước sang tuần thứ ba.

Các nguồn tin cho biết những lựa chọn này bao gồm việc đảm bảo hành lang an toàn cho các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz, một nhiệm vụ chủ yếu được thực hiện bằng lực lượng không quân và hải quân. Tuy nhiên, việc kiểm soát eo biển này cũng có thể đồng nghĩa với việc triển khai binh sĩ Mỹ tới bờ biển Iran.

Theo các nguồn tin, chính quyền Tổng thống Trump cũng đã thảo luận các phương án đưa lực lượng bộ binh tới đảo Kharg của Iran - trung tâm chiếm tới 90% lượng dầu xuất khẩu của nước này. Một quan chức nhận định chiến dịch này sẽ rất rủi ro, vì Iran có khả năng tấn công hòn đảo bằng tên lửa và máy bay không người lái.

Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích vào các mục tiêu quân sự trên đảo Kharg vào ngày 13/3 và Tổng thống Trump cũng cảnh báo tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ trọng yếu của Iran. Tuy nhiên, do vai trò sống còn của hòn đảo đối với nền kinh tế Iran, việc kiểm soát đảo Kharg có thể được xem là lựa chọn tốt hơn so với phá hủy.

Bất kỳ kịch bản nào nhằm triển khai lực lượng bộ binh Mỹ - ngay cả cho nhiệm vụ hạn chế - cũng có thể mang lại rủi ro chính trị đáng kể cho Tổng thống Trump, do mức độ ủng hộ thấp của công chúng Mỹ đối với chiến dịch Iran và các cam kết trước đây của Tổng thống Trump là tránh đưa Mỹ vào các cuộc xung đột mới ở Trung Đông.

Một nguồn tin tiết lộ các quan chức trong chính quyền Tổng thống Trump cũng đã thảo luận khả năng triển khai lực lượng Mỹ để kiểm soát kho uranium làm giàu ở mức cao của Iran.

Các nguồn tin cho biết họ không tin rằng việc triển khai lực lượng bộ binh tại Iran sắp xảy ra. Các chuyên gia nhận định mục tiêu kiểm soát kho uranium của Iran sẽ vô cùng phức tạp và rủi ro, ngay cả với lực lượng đặc nhiệm Mỹ.

“Hiện chưa có quyết định gửi lực lượng bộ binh vào lúc này, nhưng Tổng thống Trump vẫn khôn ngoan khi để ngỏ mọi phương án. Tổng thống đang tập trung đạt được tất cả các mục tiêu đã đề ra của chiến dịch Epic Fury (Cuồng nộ Kinh hoàng): phá hủy năng lực tên lửa đạn đạo của Iran, xóa bỏ lực lượng hải quân của họ, đảm bảo các lực lượng ủy nhiệm của họ không thể gây bất ổn khu vực, và đảm bảo Iran không bao giờ có thể sở hữu vũ khí hạt nhân”, quan chức Nhà Trắng nhận định.

Các cuộc thảo luận của chính quyền Mỹ diễn ra trong bối cảnh quân đội nước này tiếp tục tấn công hải quân, các kho tên lửa và máy bay không người lái, cũng như ngành công nghiệp quốc phòng của Iran.

Theo một bản thông tin công bố ngày 18/3 của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), lực lượng giám sát khoảng 50.000 binh sĩ Mỹ tại Trung Đông, Mỹ đã tiến hành hơn 7.800 cuộc tấn công kể từ khi phát động chiến dịch tập kích Iran vào ngày 28/2 và đã làm hư hại hoặc phá hủy hơn 120 tàu của Iran.

Tổng thống Trump cho biết các mục tiêu của ông không chỉ dừng lại ở việc làm suy yếu năng lực quân sự của Iran, mà còn có thể bao gồm đảm bảo hành lang an toàn qua eo biển và ngăn Iran phát triển vũ khí hạt nhân.

Lực lượng bộ binh có thể giúp mở rộng các lựa chọn của ông chủ Nhà Trắng để đạt được các mục tiêu này, nhưng cũng mang lại rủi ro đáng kể. Ngay cả khi chưa có xung đột trực tiếp trên lãnh thổ Iran, đã có 13 binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong cuộc chiến và khoảng 200 người bị thương, dù phần lớn là bị thương nhẹ.

Washington Post dẫn lời một quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Trump ngày 18/3 đưa tin, Lầu Năm Góc được cho là đã yêu cầu Nhà Trắng phê duyệt một đề xuất hơn 200 tỷ USD gửi lên quốc hội Mỹ để tài trợ cho cuộc chiến ở Iran.

Kế hoạch này nhằm khẩn cấp tăng sản xuất các loại vũ khí quan trọng đã bị tiêu hao khi lực lượng Mỹ và Israel tấn công hàng nghìn mục tiêu trong 3 tuần qua.