Rộ tin Lầu Năm Góc đề xuất thêm 200 tỷ USD cho chiến dịch tại Iran

Máy bay ném bom của Mỹ (Ảnh: Reuters).

Washington Post dẫn lời một quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/3 đưa tin, Lầu Năm Góc được cho là “đã yêu cầu Nhà Trắng phê duyệt một đề xuất hơn 200 tỷ USD gửi lên quốc hội Mỹ để tài trợ cho cuộc chiến ở Iran.

Đây là một đề xuất khổng lồ gần như chắc chắn sẽ vấp phải sự phản đối từ các nhà lập pháp phản đối cuộc xung đột.

Kế hoạch này nhằm khẩn cấp tăng sản xuất các loại vũ khí quan trọng đã bị tiêu hao khi lực lượng Mỹ và Israel tấn công hàng nghìn mục tiêu trong 3 tuần qua.

Hiện vẫn chưa rõ Nhà Trắng cuối cùng sẽ yêu cầu quốc hội phê duyệt bao nhiêu.

Một số quan chức Nhà Trắng cho rằng đề xuất của Lầu Năm Góc khó có cơ hội thực tế được thông qua tại quốc hội Mỹ. Trong 2 tuần qua, Lầu Năm Góc đã đưa ra nhiều phương án đề xuất tài trợ khác nhau.

Yêu cầu tài trợ này nhiều khả năng sẽ châm ngòi cho một cuộc đối đầu chính trị lớn tại quốc hội, khi sự ủng hộ của công chúng đối với nỗ lực này vẫn còn hạn chế và phe Dân chủ đã chỉ trích gay gắt. Phe Cộng hòa đã phát tín hiệu ủng hộ gói bổ sung sắp tới nhưng chưa cam kết chiến lược, cũng như chưa tìm ra con đường rõ ràng để vượt qua ngưỡng 60 phiếu tại Thượng viện.

Bộ Quốc phòng Mỹ từ chối bình luận, còn Nhà Trắng chưa phản hồi ngay các yêu cầu bình luận.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã vận động tranh cử với cam kết chấm dứt các cuộc can dự quân sự ở nước ngoài của Mỹ và thường xuyên chỉ trích chính quyền tiền nhiệm vì số tiền được phê duyệt để tài trợ cho cuộc chiến ở Ukraine. Đến tháng 12, quốc hội Mỹ đã phê duyệt khoảng 188 tỷ USD chi tiêu cho cuộc chiến tại Ukraine.

Theo các nguồn tin, chi phí của Mỹ cho cuộc chiến với Iran đã tăng nhanh chóng, vượt quá 11 tỷ USD chỉ trong tuần đầu tiên. Ngay sau khi chiến dịch Mỹ - Israel bắt đầu vào cuối tháng trước, chính quyền Tổng thống Trump đã bắt đầu chuẩn bị một yêu cầu tài trợ bổ sung để trang trải chi phí - một quy trình thường cần thiết để đảm bảo quân đội duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu trước các mối đe dọa toàn cầu ngay cả trong thời chiến.

Bên trong Lầu Năm Góc, nỗ lực này do Thứ trưởng Quốc phòng Steven Feinberg dẫn dắt, người trong năm qua tập trung vào ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ và việc tăng sản xuất vũ khí chính xác, loại vũ khí đang bị tiêu hao nhanh chóng do xung đột. Văn phòng của ông Feinberg đã xây dựng nhiều gói phương án nhằm nhanh chóng giải quyết tình trạng thiếu đạn dược và thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng.

Ngay cả trước cuộc chiến với Iran, ông Trump đã kêu gọi ngân sách quốc phòng 1.500 tỷ USD, tăng hơn 50% so với năm trước. Hiện chưa rõ liệu và bằng cách nào khoản bổ sung này sẽ được tính vào tổng đó. Văn phòng Quản lý và Ngân sách của Nhà Trắng đã phản đối con số này trong các cuộc thảo luận nội bộ, cho rằng nó quá lớn.

Các chuyên gia cho rằng cuộc tranh cãi sắp tới về yêu cầu tài trợ của Lầu Năm Góc sẽ là phép thử đối với mức độ ủng hộ cuộc chiến, khi những người chỉ trích dự kiến sẽ tìm cách bác bỏ đề xuất này như một tín hiệu phản đối sự can dự của Mỹ.