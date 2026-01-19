Mỹ tiếp tục chậm chân trong cuộc đua tên lửa siêu vượt âm

Các binh sĩ Mỹ trình bày tóm tắt về khả năng của hệ thống vũ khí siêu vượt âm trong một cuộc tập trận (Ảnh: SCMP).

Quân đội Mỹ một lần nữa đã không đạt được thời hạn do chính mình đặt ra để triển khai vũ khí siêu vượt âm đầu tiên của Washington, cho thấy một trong những ưu tiên hàng đầu của Lầu Năm Góc vẫn đang bị chậm tiến độ.

Đơn vị chịu trách nhiệm vận hành loại vũ khí tiên tiến này đã được huấn luyện và sẵn sàng nhưng loại tên lửa thuộc chương trình vũ khí siêu vượt âm trị giá 10,4 tỷ USD, vẫn chưa sẵn sàng để sử dụng. Trong khi mới tháng trước quân đội Mỹ còn cho biết họ dự kiến triển khai hệ thống này vào cuối năm 2025, thì tuần trước quân đội Mỹ đã thừa nhận rằng mốc thời hạn đó đã bị bỏ lỡ.

“Các hoạt động triển khai bao gồm những bước tích hợp, an toàn và sẵn sàng cần thiết nhằm bảo đảm binh sĩ tiếp nhận một hệ thống đáng tin cậy, bền vững và hiệu quả trong môi trường tác chiến, cũng như trên lộ trình hoàn tất vào đầu năm 2026.

Khi quân đội tiến gần tới việc hoàn tất triển khai, trọng tâm vẫn là thử nghiệm nghiêm ngặt, huấn luyện và nâng cao mức độ hoàn thiện của hệ thống để hỗ trợ việc đưa vào sử dụng tác chiến thành công", thông báo viết.

Quân đội Mỹ trước đó đã bỏ lỡ thời hạn ngày 30/9/2023 để triển khai công nghệ này và tiếp tục bỏ lỡ một mốc khác vào tháng 9 năm ngoái.

Việc tiếp tục lỡ hạn vào cuối năm trước cho thấy phức tạp về mặt kỹ thuật của dòng tên lửa hiện đại này mà Mỹ đang tìm cách khắc phục.

Lầu Năm Góc đã đầu tư hơn 12 tỷ USD kể từ năm 2018 nhằm phát triển, thử nghiệm và triển khai một hệ thống siêu vượt âm. Theo Văn phòng Trách nhiệm Chính phủ Mỹ, khẩu đội đầu tiên sẽ tiêu tốn khoảng 2,7 tỷ USD, bao gồm cả tên lửa.

Trong bối cảnh Trung Quốc và Nga đã triển khai các loại đạn siêu vượt âm mới, Mỹ vẫn đang chậm chân trong cuộc đua này. Tên lửa siêu vượt âm có thể bay với tốc độ rất cao, hơn 6.120 km/h, đồng thời bay thấp, khiến chúng khó bị đánh chặn bằng các hệ thống phòng không truyền thống. Nga đã sử dụng công nghệ này trong các cuộc tập kích tại Ukraine.

Ngoài vấn đề triển khai, vẫn còn những câu hỏi tồn tại về hiệu quả tác chiến của tên lửa. Văn phòng thử nghiệm của Lầu Năm Góc cho biết vào tháng 10 rằng họ vẫn “chưa tiến hành một đánh giá tác chiến toàn diện từ đầu đến cuối” đối với hệ thống này và chưa có dữ liệu để đánh giá “hiệu quả tác chiến, mức độ sát thương, tính phù hợp và khả năng sống sót” của vũ khí.