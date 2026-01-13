Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm qua

Trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ (Ảnh: Reuters).

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 12/1 cho biết, trong năm qua, Mỹ đã thu hồi hơn 100.000 thị thực, mức cao kỷ lục trong một năm duy nhất.

Con số này cao gấp hai lần rưỡi so với số thị thực bị thu hồi trong năm 2024, khi ông Joe Biden là tổng thống Mỹ.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, hàng nghìn thị thực đã bị thu hồi do các hành vi phạm tội, bao gồm hành hung và lái xe khi say rượu.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng đã công khai nhấn mạnh việc ông thu hồi thị thực của các sinh viên tham gia biểu tình phản đối Israel. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết 8.000 trong số các thị thực bị thu hồi là thị thực sinh viên.

Ông Rubio đã sử dụng một đạo luật cho phép Mỹ ngăn cản người nước ngoài nhập cảnh nếu bị coi là đi ngược lại chính sách đối ngoại của Mỹ.

Việc thu hồi thị thực là một phần của chiến dịch trục xuất quy mô lớn hơn, được triển khai quyết liệt thông qua việc gia tăng mạnh số lượng đặc vụ liên bang.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết hồi tháng 12 rằng chính quyền ông Trump đã trục xuất hơn 605.000 người, và 2,5 triệu người khác đã tự rời khỏi Mỹ.

Chính quyền Tổng thống Trump cũng đã siết chặt quy trình thẩm tra thị thực, bao gồm việc tiến hành sàng lọc các bài đăng trên mạng xã hội của khách nước ngoài.

“Chính quyền Tổng thống Donald Trump không có ưu tiên nào cao hơn việc bảo vệ công dân Mỹ và bảo đảm chủ quyền của Mỹ”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Tommy Pigott nói.