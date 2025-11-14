Mỹ có thể từ chối cấp thị thực cho người béo phì, mắc bệnh mãn tính

Người nhập cư ở biên giới giữa Mexico và Mỹ (Ảnh: ABC).

Washington Post ngày 13/11 đưa tin, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ đạo các nhân viên cấp thị thực xem béo phì và các bệnh mãn tính khác như bệnh tim, ung thư và tiểu đường là những lý do để từ chối người nước ngoài xin thị thực vào Mỹ.

Theo nguồn tin, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã thông báo cho các lãnh sự quán và đại sứ quán Mỹ trên toàn thế giới về những thay đổi này trong một bức điện ngày 6/11.

Động thái trên sẽ mở rộng phạm vi kiểm tra y tế vốn trước đây chỉ bao gồm các bệnh truyền nhiễm và trao cho các nhân viên cấp thị thực thêm cơ sở để từ chối hồ sơ trong nỗ lực mới nhất của chính quyền Tổng thống Trump nhằm hạn chế dòng người nhập cư.

“Các anh/chị phải xem xét tình trạng sức khỏe của người nộp đơn. Một số tình trạng y tế bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các bệnh tim mạch, bệnh về đường hô hấp, ung thư, tiểu đường, bệnh chuyển hóa, bệnh thần kinh và các tình trạng sức khỏe tâm thần có thể cần đến hàng trăm nghìn USD chi phí chăm sóc”, bức điện của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Bức điện sau đó đề nghị các lãnh sự quán xem xét béo phì khi quyết định có cấp thị thực hay không, lưu ý rằng tình trạng này có thể gây ra ngưng thở khi ngủ, huyết áp cao và trầm cảm lâm sàng.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, khoảng 16% người trưởng thành trên toàn thế giới được xếp vào nhóm béo phì vào năm 2022, và 14% mắc bệnh tiểu đường.

“Hướng dẫn này trao cho các viên chức lãnh sự quyền tùy ý rộng rãi để từ chối cả thị thực định cư và không định cư dựa trên những tình trạng sức khỏe phổ biến mà bản thân chúng chưa bao giờ bị xem là lý do loại trừ”, Vic Goel, một luật sư di trú tại Reston, bang Virginia, cho biết.

Hướng dẫn của Bộ Ngoại giao Mỹ cũng chỉ đạo các nhân viên cấp thị thực xem xét việc đánh giá người xin thị thực là không đủ điều kiện nhập cảnh vào Mỹ vì một số lý do mới, bao gồm việc họ đã qua tuổi nghỉ hưu hay chưa, họ có bao nhiêu người phụ thuộc (trẻ em hoặc cha mẹ già) và liệu có người phụ thuộc nào có “nhu cầu đặc biệt” hoặc khuyết tật hay không.

Chỉ thị của Bộ Ngoại giao Mỹ được cho là áp dụng với cả những người giữ thị thực tạm thời, như thị thực H-1B, cũng như người nhập cư đang xin cư trú vĩnh viễn tại Mỹ vì lý do công việc hoặc gia đình.

Một số đương đơn xin thị thực nhân đạo, như người tị nạn, được miễn trừ, dù chính quyền Tổng thống Trump đã chấm dứt hoặc đang chấm dứt nhiều chương trình trong số này.

Người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly cho biết, “trong 100 năm qua, chính sách của Bộ Ngoại giao Mỹ đã bao gồm thẩm quyền từ chối các đương đơn xin thị thực mà có thể trở thành gánh nặng tài chính cho người nộp thuế, chẳng hạn như những người tìm kiếm dịch vụ chăm sóc y tế được tài trợ công ở Mỹ và có thể làm suy giảm thêm nguồn lực chăm sóc y tế dành cho công dân Mỹ.

“Chính quyền cuối cùng cũng đang thực thi đầy đủ chính sách này và đặt người dân Mỹ lên hàng đầu”, bà nói thêm.

Chỉ thị mới là ví dụ mới nhất về lập trường cứng rắn hơn của chính quyền ông Trump đối với nhập cư hợp pháp, bao gồm lệnh cấm đi lại và việc hủy bỏ một số chương trình nhập cư nhân đạo.