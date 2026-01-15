Mỹ tạm dừng xử lý visa với 75 nước (Ảnh: Reuters).

Theo một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, việc tạm dừng xử lý visa sẽ ảnh hưởng tới các hồ sơ đến từ những quốc gia như Somalia, Iran, Nga, Afghanistan, Nigeria, Yemen, Thái Lan và Brazil.

Bản ghi nhớ của Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ đạo các đại sứ quán Mỹ từ chối cấp visa theo luật hiện hành, trong khi Bộ Ngoại giao tiến hành đánh giá lại các quy trình của mình.

“Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ tạm dừng xử lý visa định cư từ 75 quốc gia có tỷ lệ người nhập cư sử dụng phúc lợi của người dân Mỹ ở mức không thể chấp nhận được. Lệnh đóng băng này sẽ được duy trì cho đến khi Mỹ có thể bảo đảm rằng những người nhập cư mới sẽ không rút cạn của cải của người dân Mỹ”, cơ quan này cho biết trong một bài đăng trên nền tảng X.

Việc đình chỉ sẽ có hiệu lực từ ngày 21/1 và không áp dụng đối với những trường hợp xin visa không định cư, tức là các loại visa tạm thời như du lịch hoặc công tác, vốn chiếm phần lớn tuyệt đối trong số người nộp đơn xin visa.

Tuy nhiên, theo một điện tín riêng được gửi tới tất cả các đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ, những người xin visa không định cư cần được sàng lọc về khả năng họ có thể tìm cách hưởng các khoản phúc lợi công cộng tại Mỹ.

“Trước việc phát hiện gian lận phúc lợi công cộng trên diện rộng tại Mỹ, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tập trung cao độ vào việc loại bỏ và ngăn chặn gian lận trong các chương trình phúc lợi công”, nội dung điện tín nêu rõ. Điện tín này đề cập cụ thể tới phần lớn các hồ sơ xin visa không định cư và đã được gửi đi từ đầu tuần này.

Điện tín kêu gọi các viên chức lãnh sự bảo đảm rằng những người nước ngoài muốn tới Mỹ đã được thẩm tra và sàng lọc đầy đủ, nhằm xác định liệu họ có khả năng phụ thuộc vào các dịch vụ công cộng hay không trước khi được cấp visa.

Điện tín nhiều lần nhấn mạnh rằng trách nhiệm chứng minh việc họ sẽ không xin hưởng phúc lợi công cộng trong thời gian ở Mỹ thuộc về người nộp đơn, đồng thời cho biết các viên chức lãnh sự, nếu nghi ngờ người xin visa có thể nộp đơn xin phúc lợi, thì phải yêu cầu người đó điền một mẫu đơn để chứng minh năng lực tài chính và sự bảo đảm về tài chính của mình.

Nhu cầu đối với visa không định cư được dự báo sẽ tăng mạnh trong những tháng và năm tới, do World Cup 2026 và Olympic 2028 sắp diễn ra, cả 2 sự kiện này đều do Mỹ đăng cai hoặc đồng đăng cai.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào tháng 1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã theo đuổi chính sách siết nhập cư quy mô lớn.

Chính quyền của ông đã ưu tiên mạnh mẽ việc thực thi luật nhập cư, triển khai các đặc vụ liên bang tới nhiều thành phố lớn của Mỹ, và làm bùng phát những cuộc đối đầu bạo lực với cả người nhập cư lẫn công dân Mỹ.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hôm 12/1 rằng hơn 100.000 visa đã bị thu hồi kể từ khi ông Trump nhậm chức. Chính quyền cũng đã áp dụng các tiêu chí cấp visa nghiêm ngặt hơn, bao gồm siết chặt kiểm tra mạng xã hội và mở rộng quy trình sàng lọc.

Vào tháng 11 năm ngoái, Tổng thống Trump từng cam kết sẽ “tạm dừng vĩnh viễn” việc nhập cư từ tất cả các “quốc gia thuộc Thế giới Thứ ba”, sau một vụ nổ súng gần Nhà Trắng do một công dân Afghanistan thực hiện khiến một thành viên Lực lượng Vệ binh Quốc gia thiệt mạng.