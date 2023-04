Mỹ tái khẳng định cam kết hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực hàng hải

Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc và Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề chính trị - quốc phòng Bộ Ngoại giao Mỹ Jessica Lewis đồng chủ trì Đối thoại Chính trị - An ninh - Quốc phòng Việt Nam - Mỹ lần thứ 12 (Ảnh: Bộ Ngoại giao).

Ngày 30/3, tại thủ đô Washington, D.C., Mỹ, Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc và Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề chính trị - quốc phòng Bộ Ngoại giao Mỹ Jessica Lewis đã đồng chủ trì Đối thoại Chính trị - An ninh - Quốc phòng Việt Nam - Mỹ lần thứ 12. Tham gia Đối thoại về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng, đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng; về phía Mỹ có Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper, đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ (USAID) cùng một số cơ quan chính phủ khác.

Hai bên vui mừng ghi nhận quan hệ Việt Nam - Mỹ tiếp tục phát triển sâu rộng và thực chất trên cả ba bình diện song phương, khu vực và quốc tế trên cơ sở nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau. Thứ trưởng Hà Kim Ngọc khẳng định Việt Nam luôn coi Mỹ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và Trợ lý Ngoại trưởng Jessica Lewis tái khẳng định Mỹ nhất quán ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập và thịnh vượng.

Hai bên cùng nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của các hoạt động tiếp xúc, tham vấn và trao đổi đoàn song phương đối với quá trình xây dựng lòng tin, hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy hợp tác và đan xen lợi ích giữa Việt Nam và Mỹ. Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục đối thoại thẳng thắn, xây dựng và thường xuyên về những vấn đề còn khác biệt.

Đối thoại Chính trị - An ninh - Quốc phòng Việt Nam - Mỹ lần thứ 12 được tổ chức tại Washington, Mỹ (Ảnh: Bộ Ngoại giao).

Hai bên ghi nhận những tiến triển của hợp tác song phương trong các lĩnh vực quốc phòng - an ninh, thực thi pháp luật và khắc phục hậu quả chiến tranh. Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ quốc phòng Việt Nam - Mỹ phát triển với nhịp độ ổn định, phù hợp với lợi ích, điều kiện và chính sách của mỗi nước, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực an ninh mạng, chống tội phạm xuyên quốc gia, tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc…

Hai bên cũng chia sẻ quyết tâm duy trì hợp tác rà phá bom mìn và vật liệu nổ, tẩy độc đi-ô-xin, hỗ trợ người bị ảnh hưởng bởi chiến tranh tại Việt Nam và tìm kiếm quân nhân hai bên mất tích trong chiến tranh. Các đại diện phía Mỹ tái khẳng định cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực về hàng hải, thực thi pháp luật và giám định hài cốt bộ đội Việt Nam thông qua đào tạo và chuyển giao trang thiết bị.

Hai bên trao đổi về một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, chia sẻ tầm quan trọng của việc bảo đảm thượng tôn pháp luật, tự do, an toàn hàng hải - hàng không, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực. Phía Mỹ khẳng định ủng hộ đồng thuận và vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc an ninh khu vực. Hai bên nhất trí cần triển khai các biện pháp sáng tạo, thực chất để thúc đẩy quan hệ Đối tác Mê Công - Mỹ trong thời gian tới.

Bên lề Đối thoại năm nay, Thứ trưởng Hà Kim Ngọc và các thành viên trong đoàn đã có các cuộc trao đổi với lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Hội đồng An ninh quốc gia, một số nghị sỹ và cố vấn Quốc hội, cùng một số đại diện doanh nghiệp Mỹ. Các cuộc gặp đã góp phần vào việc triển khai kết quả cuộc điện đàm ngày 29/3 giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Joe Biden, thúc đẩy chương trình nghị sự song phương trong năm kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện Việt - Mỹ (2013-2023).